Δημοσκόπηση: Πάνω από τους μισούς Βρετανούς θέλουν παραίτηση της Τρας

Περισσότεροι από τους μισούς Βρετανούς πιστεύουν ότι η Λιζ Τρας θα πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση της πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με δημοσκόπηση του YouGov.

Η έρευνα της Παρασκευής υπογραμμίζει τη ζημιά που προκλήθηκε στην εικόνα της Τρας και του Συντηρητικού Κόμματός από το τεράστιο πακέτο μη χρηματοδοτούμενων φοροελαφρύνσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνησή της πριν από μια εβδομάδα, προκαλώντας sell off στη λίρα και τα κρατικά ομόλογα και αφήνοντας το κόμμα της 33 ποσοστιαίες μονάδες πίσω από τους Εργατικούς.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, περίπου το 51% των σχεδόν 5.000 Βρετανών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι η πρωθυπουργός πρέπει να παραιτηθεί, με το 54% να λέει ότι ο υπουργός Οικονομικών Κουάσι Κουαρτένγκ πρέπει να παραιτηθεί.

Do you think Liz Truss should resign from her role as Prime Minister, or should she remain in her role?



All Britons

Resign: 51%

Stay: 25%



Con voters

Resign: 36%

Stay: 43%https://t.co/2dqzFSXmbm pic.twitter.com/KHMnZcaE4R