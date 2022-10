Φονικό χτύπημα Ιαν στη Φλόριντα: Τουλάχιστον 87 νεκροί

Να ξαναρχίσουν τη ζωή τους αγωνίζονται οι άστεγοι κάτοικοι της Φλόριντα, ενώ οι διασώστες προσπαθούν να βρουν σημάδια ζωής ανάμεσα στα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο τυφώνας Ίαν.

Οπως μεταδίδει το CNN, πάνω από 1.100 άνθρωποι έχουν διασωθεί από πλημμυρισμένες περιοχές της νοτιοδυτικής και κεντρικής Φλόριντα από τότε που ο Ίαν χτύπησε την Πολιτεία την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη. Περισσότεροι από 800 διασώθηκαν μόνο στην κομητεία Lee, δήλωσε ο σερίφης Carmine Marceno την Κυριακή.

Hurricane Ian unleashed disaster across homes in Southwest Florida. In Naples, @CBSMiami's @GabrielleArzola found that the storm was so intense that it picked up dumpsters and boats and left them in people's backyards. pic.twitter.com/dFY3dgWYr4