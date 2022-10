Τρένο φορτωμένο πυρηνικά στη Ρωσία «βλέπει» Πολωνός αναλυτής

Συναγερμό έχει σημάνει ανεξάρτητος Πολωνός στρατιωτικός αναλυτής, αναγνωρίζοντας και ταυτοποιώντας τρένο στην κεντρική Ρωσία που κινείται φορτωμένο φορτηγά που ανήκουν στη 12η κύρια διοίκηση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, η οποία έχει ως αντικείμενο την αποθήκευση, συντήρηση και μεταφορά πυρηνικών όπλων, μεταδίδει ο Guardian.

Ο ισχυρισμός έρχεται τη στιγμή που ο Πούτιν και οι ανώτατοι αξιωματούχοι του έχουν δηλώσει ότι η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει όλες τις δυνάμεις που έχει στη διάθεσή της για να υπερασπιστεί το ρωσικό έδαφος, το οποίο το Κρεμλίνο, αλλά σχεδόν κανείς άλλος, ορίζει ότι πλέον περιλαμβάνει μεγάλο μέρος της ανατολικής Ουκρανίας.

This "another train with military equipment" is actually carrying kit belonging to the 12th Main Directorate of the Russian MoD. The directorate is responsible for nuclear munitions, their storage, maintenance, transport, and issuance to units. 1/ https://t.co/41QlVUpEGO