ΗΠΑ: Ξεπέρασαν τους εκατό οι νεκροί εξαιτίας του κυκλώνα Ιαν

Πάνω από εκατό άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Φλόριντα και στη Βόρεια Καρολίνα εξαιτίας του κυκλώνα Ίαν, μετέδωσαν χθες Δευτέρα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, ανάμεσά τους για παράδειγμα το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, αν και ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων παραμένει ακόμη στους 72 νεκρούς, εκ των οποίων 68 στην πρώτη πολιτεία.

Οι 54 από τους θανάτους διαπιστώθηκαν μόνο σε μια κομητεία, τη Λι, και οι τοπικές και πολιτειακές αρχές επικρίνονται για το ότι δεν έδωσαν εντολές νωρίτερα να εκκενωθούν περιοχές που πλημμύρισαν.

Η Φλόριντα μέτραγε ακόμη χθες τις πληγές της, συμπεριλαμβανομένων των εκτεταμένων υλικών ζημιών εξαιτίας του Ίαν. Επρόκειτο για έναν από ισχυρότερους κυκλώνες στην πρόσφατη ιστορία των ΗΠΑ.

A look at what Hurricane Ian destroyed in Fort Myers Beach, Florida, 22 miles south of where the storm made landfall. https://t.co/FfLFxN4x64 pic.twitter.com/1fCnuWjiYu