ΗΠΑ: Βουτιά των ανοικτών θέσεων εργασίας σε χαμηλό 10 μηνών

Οι ανοικτές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ κατέγραψαν μεγάλη βουτιά τον Αύγουστο καθώς η οικονομία είναι αντιμέτωπη με υψηλά επίπεδα πληθωρισμού και άνοδο των επιτοκίων.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, οι ανοικτές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 1,1 εκατ. στα 10,1 εκατ. από 11,2 εκατ. τον Ιούλιο.

Το επίπεδο αυτό είναι το χαμηλότερο από τον Νοέμβριο του 2021.

Η πτώση του 1,1 εκατ. είναι η μεγαλύτερη από τον Απρίλιο του 2020.

Ωστόσο, μικρή άνοδο σημείωσαν οι προσλήψεις και εκατομμύρια Αμερικανών παραιτήθηκαν από την εργασία τους.

#JOLTS Job Openings give the first sign the labor #market might be softening. However, softening ≠ soft and a “#Fed pivot” still seems overly optimistic. pic.twitter.com/p3KszUEeGV