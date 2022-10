Γλυπτά Παρθενώνα: Αρνητική η Βρετανίδα πρωθυπουργός για την επιστροφή τους

Η πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Λιζ Τρας εμφανίστηκε αρνητική σε ενδεχόμενη συμφωνία με την Ελλάδα σχετικά με την κοινή χρήση των Μαρμάρων του Παρθενώνα, τα οποία στεγάζονται στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο από τις αρχές του 19ου αιώνα.

Η θέση της για το αμφιλεγόμενο ζήτημα τη φέρνει σε αντίθεση με τον Τζορτζ Όσμπορν, τον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου και πρώην υπουργό Οικονομικών, ο οποίος είπε νωρίτερα φέτος ότι υπάρχει μια «συμφωνία που πρέπει να γίνει» με την Ελλάδα, τροφοδοτώντας τη μακροχρόνια συζήτηση για την επανένωση των αρχαίων γλυπτών. Όταν ρωτήθηκε για μια πιθανή συμφωνία, η Τρας είπε στο τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό κανάλι GB News: «Δεν την υποστηρίζω».

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες, ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι πιστεύει πως η Βρετανία πλησιάζει στην απόφαση επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο στην Αθήνα και ότι θα εγείρει το ζήτημα με την ομόλογό του Λιζ Τρας, όταν επισκεφθεί το Λονδίνο αργότερα φέτος, σύμφωνα με τους Sunday Times που φιλοξένησαν συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Σε μια περίοδο που η Τρας θα κοιτάζει να χτίσει αξιοπιστία και ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο είναι κάπως στριμωγμένο όσον αφορά τη συνολική του εικόνα μετά την κηδεία (της βασίλισσας), θα είναι μία φανταστική χειρονομία και αυτό είναι που θα της πω», δηλώνει ο κ. Μητσοτάκης στη βρετανική εφημερίδα.

Η Λιζ Τρας προέτρεψε την Τετάρτη το διχασμένο κόμμα της να μείνει ενωμένο και να βοηθήσει στη μεταμόρφωση της οικονομίας και της χώρας, παλεύοντας να αποκαταστήσει το πρεστίζ της μετά από έναν χαοτικό πρώτο μήνα στην εξουσία.

Οπως μεταδίδει το Reuters, απευθυνόμενη σε συντηρητικούς βουλευτές και μέλη στο ετήσιο συνέδριο που επισκιάστηκε από εσωτερικές διαμάχες και σύγχυση σχετικά με την πολιτική, η Τρας είπε ότι το κόμμα πρέπει να ενωθεί για να ξεκινήσει η στάσιμη ανάπτυξη και να αντιμετωπίσει τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Βρετανία.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, η άστοχη προσπάθειά της να μειώσει τους φόρους κατά 45 δισεκατομμύρια λίρες και να αυξήσει τον κρατικό δανεισμό έχει προκαλέσει αναταραχή στις αγορές και στο κόμμα της, με τις δημοσκοπήσεις να υποδεικνύουν εκλογική κατάρρευση και όχι περίοδο του μέλιτος για τη νέα πρωθυπουργό.

«Συγκεντρωνόμαστε σε μια ζωτική στιγμή για το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι θυελλώδεις ημέρες», είπε, αναφερόμενη στην πανδημία της Covid-19, στον πόλεμο στην Ουκρανία και στον θάνατο της μακροβιότερης μονάρχη της Βρετανίας, της βασίλισσας Ελισάβετ.

«Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, πρέπει να δυναμώσουμε. Είμαι αποφασισμένη να ωθήσω τη Βρετανία να κινηθεί, να περάσει η φουρτούνα και να μπουν πιο δυνατές βάσεις».

Καθώς άρχισε να μιλάει, δύο διαδηλωτές κρατούσαν ένα πλακάτ που ρωτούσε «Ποιος το ψήφισε;», προτού απομακρυνθούν από το προσωπικό ασφαλείας καθώς το πλήθος φώναζε «έξω, έξω, έξω».

Η Τρας, εκλεγμένη από μέλη του κόμματος και όχι από το ευρύτερο εκλογικό σώμα, απευθυνόταν στα μέλη του κόμματος αφού αναγκάστηκε να ανατρέψει τα σχέδια για κατάργηση του ανώτατου φορολογικού συντελεστή. Αναγνώρισε ότι η αλλαγή φέρνει «διαταραχή».

Αυτή η αναστροφή ενθάρρυνε τμήματα του κόμματός της, που είναι πλέον πιθανό να αντισταθούν στις περικοπές δαπανών καθώς η κυβέρνηση αναζητά τρόπους χρηματοδότησης του συνολικού δημοσιονομικού προγράμματος.

Αυτό κινδυνεύει όχι μόνο να μειώσει τη «ριζοσπαστική» ατζέντα της αλλά και να αυξήσει την προοπτική πρόωρων εκλογών.

Έχοντας μπει στην αίθουσα συνεδριάσεων υπό το χειροκρότημα και τον ήχο του «Moving On UP» των M People, η Τρας είπε στα μέλη του κόμματος και στους βουλευτές της ότι ήθελε να οικοδομήσει μια «νέα Βρετανία για τη νέα εποχή».

