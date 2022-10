Αμερικανικό «επίδομα θέρμανσης» $55 εκατ. στην Ουκρανία

Επένδυση ύψους 55 εκατ. δολαρίων στην υποδομή θέρμανσης της Ουκρανίας ανακοίνωσε η Σαμάνθα Πάουερ, επικεφαλής του αμερικανικού κυβερνητικού οργανισμού για τη διεθνή ανάπτυξη (USAID), καθώς η κατεστραμμένη από τον πόλεμο χώρα προετοιμάζεται για έναν δύσκολο χειμώνα.

«Η βοήθεια θα υποστηρίξει επισκευές και συντήρηση σωληνώσεων και άλλου απαραίτητου εξοπλισμού για την παροχή θέρμανσης σε σπίτια, νοσοκομεία, σχολεία και επιχειρήσεις σε όλη την Ουκρανία», σύμφωνα με δήλωση της USAID.

«Θα ωφεληθούν άμεσα έως και επτά εκατομμύρια Ουκρανοί σε 19 επαρχίες», προστίθεται.

«Η USAID θα παρέχει επίσης γεννήτριες ρεύματος και εναλλακτικές πηγές καυσίμων σε νοσοκομεία, κέντρα εκτοπισμένων και καταφύγια για ευάλωτους πολίτες».

.@PowerUSAID arrived in #Kyiv today to meet w/ Government of Ukraine partners, journalists, farmers, young entrepreneurs, and energy workers. Focus on how @USAID assistance to 🇺🇦 people can be even more effective amid Russia’s brutal war. pic.twitter.com/SaRpbhoXm1