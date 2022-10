Ο Ερυθρός Σταυρός σταμάτησε τις επιχειρήσεις του επί του πεδίου στην Ουκρανία

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και τουλάχιστον άλλη μία οργάνωση αρωγής σταμάτησαν σήμερα την εργασία τους επί του πεδίου στην Ουκρανία για λόγους ασφαλείας, μετά την εκτόξευση πυραύλων από τη Ρωσία σε ουκρανικές πόλεις.

Η Ρωσία έπληξε διάφορα σημεία σε όλη τη χώρα και την πρωτεύουσα Κίεβο με μια ένταση που δεν είχε προηγούμενο αφότου οι ρωσικές δυνάμεις επιχείρησαν να καταλάβουν την πρωτεύουσα στις αρχές του πολέμου που διαρκεί επτά και πλέον μήνες.

Η Μόσχα υποστηρίζει πως τα πλήγματα εναντίον ενεργειακών, τηλεπικοινωνιακών στόχων και στόχων στρατιωτικής διοίκησης έγιναν σε αντίποινα για αυτό που αποκαλεί τρομοκρατικές επιθέσεις.

"Για λόγους ασφαλείας, οι ομάδες μας έχουν σταματήσει σήμερα τις επιχειρήσεις", δήλωσε ένας εκπρόσωπος του οργανισμού σε απάντηση που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ερώτηση του Reuters. Η ΔΕΕΣ διαθέτει περίπου 700 εργαζόμενους σε 10 σημεία σε όλη τη χώρα και διανέμει βοήθεια και φάρμακα, μεταξύ άλλων και σε εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας της συνεχιζόμενης σύγκρουση.

Ένας δεύτερος εκπρόσωπος της ΔΕΕΣ πρόσθεσε αργότερα πως ενώ η εργασία επί του πεδίου έχει σταματήσει, οι εργαζόμενοι μπόρεσαν να συνεχίσουν την εργασία γραφείου. "Μόλις είναι ασφαλές να κινηθούν, θα το κάνουν", πρόσθεσε.

CLARIFICATION: Given the security situation in #Ukraine today, our teams momentarily paused movements, sheltered and continued to work in place.



Our full schedule of humanitarian assistance will resume immediately as the security situation allows.