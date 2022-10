Στον βρετανικό λαό θα απευθυνθεί σήμερα η Τρας

Η πρωθυπουργός Λιζ Τρας αναμένεται να δώσει συνέντευξη Τύπου στην Ντάουνινγκ Στριτ σήμερα (στις 16:00 ώρα Ελλάδος) Παρασκευή, εν μέσω ευρέως διαδεδομένων εικασιών ότι η κυβέρνησή της πρόκειται να υποχωρήσει από τις φορολογικές περικοπές ύψους 43 δισ. λιρών.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η ανακοίνωση ήρθε καθώς ο υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου Kwasi Kwarteng επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχοντας διακόψει το ταξίδι του στην Ουάσιγκτον για την ετήσια συνεδρίαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Σύμφωνα με τους Times, η Βρετανίδα πρωθυπουργός αναμένεται να απομακρύνει από τη θέση του τον υπουργό Οικονομικών.

Μιλώντας την Πέμπτη, ο Kwarteng παραδέχτηκε ότι ο «μίνι» προϋπολογισμός είχε προκαλέσει κάποιες «αναταράξεις» στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά επέμεινε ότι η θέση του στην κυβέρνηση ήταν ασφαλής, μετά από προτάσεις ότι η Τρας θα μπορούσε να τον απομακρύνει μετά από λίγες εβδομάδες στη θέση.

Η Τρας δέχθηκε τις τελευταίες ημέρες πιέσεις από μέλη του κόμματός της να κάνει μια αναστροφή στον «μίνι» προϋπολογισμό της, που ανακοινώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου, στον απόηχο της αναταραχής στην αγορά και των βυθιζόμενων δημοσκοπήσεων.

