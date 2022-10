Μέρος του μεσοπρόθεσμου παρουσιάζει σήμερα ο νέος Βρετανός ΥΠΟΙΚ

Ανοδικά κινείται η στερλίνα έναντι του δολαρίου το πρωί της Δευτέρας ενώ κατά 26 μονάδες βάσης υποχωρεί η απόδοση του βρετανικού 10ετούς, καθώς ο νέος υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου Τζέρεμι Χαντ δήλωσε ότι θα ανακοινώσει μέρος του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού σχεδίου αργότερα σήμερα.

Τρεις ημέρες από την ανάληψη του Υπουργείου Οικονομικών, ο Χαντ θα κάνει μια δήλωση σήμερα το πρωί σχετικά με τα μέτρα για την «υποστήριξη της δημοσιονομικής βιωσιμότητας», ανέφερε το γραφείο του σε δήλωσή του και στο Twitter. Στη συνέχεια θα μιλήσει στη Βουλή των Κοινοτήτων το απόγευμα.

Οπως σημειώνει το Bloomberg, πρόκειται για μία νέα προσπάθεια να καθησυχάσει τις αγορές που εξακολουθούν να είναι διστακτικές για το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης και την πρωθυπουργό Λιζ Τρας.

Οπως μεταδίδει το CNBC, η λίρα ενισχύεται κατά 0,7% στο 1,1254 δολάριο, επεκτείνοντας τα κέρδη της μετά τη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η απόφαση ακολουθεί μια δραματική ημέρα στη βρετανική πολιτική την Παρασκευή, η οποία περιελάμβανε μεγάλες δημοσιονομικές ανατροπές από την πρωθυπουργό Λιζ Τρας και την απόλυση του υπουργού Οικονομικών Κουάσι Κουαρτένγκ. Αντικαταστάθηκε αμέσως από τον Χαντ, ο οποίος αναμένεται να κάνει δήλωση αργότερα σήμερα.

Οι ανακοινώσεις έρχονται δύο εβδομάδες νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Ωστόσο, το πλήρες μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχέδιο αναμένεται να δημοσιευτεί στις 31 Οκτωβρίου, συνοδευόμενο από μια πρόβλεψη από το ανεξάρτητο Γραφείο Προϋπολογισμού - κάτι που έλειπε από τον αρχικό μίνι προϋπολογισμό που ανακοινώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου και έφερε αναταραχές στις αγορές των gilts.

