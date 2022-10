Προειδοποίηση Τζεφ Μπέζος για επικείμενη ύφεση: «Κρατηθείτε καλά»

Ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, προστέθηκε στη λίστα των στελεχών και επιχειρηματιών που προειδοποιούν για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας.

Σε μήνυμα του στο Twitter ο Μπέζος σχολίασε δηλώσεις του CEO της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον.

«Πράγματι, οι πιθανότητες σε αυτή την οικονομία σας λένε να κρατηθείτε καλά» έγραψε ο Μπέζος, κοινοποιώντας ταυτόχρονα απόσπασμα από τις εκτιμήσεις του Σάλομον.

Yep, the probabilities in this economy tell you to batten down the hatches. https://t.co/SwldRdms5v