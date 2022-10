Βρετανός παιδόφιλος έρχεται διακοπές στην Ελλάδα

Ένας παιδόφιλος που παραδέχτηκε την ενοχή του για σεξουαλική κακοποίηση δύο κοριτσιών, πήρε πράσινο φως από βρετανικό δικαστήριο για να έρθει για διακοπές στην Ελλάδα προτού καταδικαστεί.

Οπως μεταδίδει το BBC, ο Μάθιου Τόμσον, 48 ετών, ταξιδεύει σήμερα Πέμπτη με προορισμό την Κω για διακοπές μιας εβδομάδας, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει πιθανή ποινή φυλάκισης.

Ο Τόμσον, από το Μπάρνσλεϊ, παραδέχθηκε 10 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής επίθεσης και της λήψης άσεμνων εικόνων ενός παιδιού.

Ο δικαστής Τζόναθαν Γκίμπσον είπε ότι δεν θα ανακαλέσει την εγγύηση ενόψει της καταδίκης του στις 18 Νοεμβρίου.

Αφού ομολόγησε την ενοχή του για τα αδικήματα στο Bradford Crown Court την Τετάρτη, η δικηγόρος του, Γκίλιαν Μπατς, είπε ότι ο πελάτης της είχε προκρατήσει διακοπές στην Κω και θα ήθελε να πάει.

Η κυρία Μπατς είπε ότι επρόκειτο να πετάξει την Πέμπτη και να επιστρέψει στις 27 Οκτωβρίου και πρότεινε ότι θα μπορούσε να παρουσιαστεί στην αστυνομία του Μπάρνσλεϊ την επόμενη μέρα μετά την άφιξή του.

Είπε στο δικαστήριο ότι είχε ενημερώσει τον πελάτη της ότι θα έπρεπε επίσης να υπογράψει ως σεξουαλικός παραβάτης στην αστυνομία πριν φύγει.

Ο δικαστής είπε στον Τόμπσον: «Δηλώσατε ένοχος και φυσικά θα λάβετε τη δέουσα αναγνώριση για τις δηλώσεις ενοχής σας εν ευθέτω χρόνω όταν καταδικαστείτε. Έχετε καταβάλει εγγύηση και δεν πρόκειται να ανακαλέσω την εγγύηση σας απλώς και μόνο επειδή ήσασταν ειλικρινής».

Ο δικαστής δήλωσε ότι θέτει ως όρο της εγγύησης να παρουσιαστεί στην αστυνομία στις 28 Οκτωβρίου για να δείξει ότι επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

