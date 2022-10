Ευρωπαϊκές κυρώσεις στο Ιράν για τα drones που παρέδωσε στη Ρωσία

Κυρώσεις σε τρία πρόσωπα και μία οντότητα, που σχετίζονται με τα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που «χτύπησαν» την Ουκρανία, επιβάλλει η ΕΕ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η τσεχική προεδρία με ανάρτησή της στο Twitter, ύστερα από τριήμερες συνομιλίες, «οι πρέσβεις της ΕΕ συμφώνησαν σε μέτρα κατά οντοτήτων που προμηθεύουν ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έπληξαν την Ουκρανία. Τα κράτη της ΕΕ αποφάσισαν να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία τριών ατόμων και μίας οντότητας που ευθύνονται για τις παραδόσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η ΕΕ είναι επίσης έτοιμη να επεκτείνει τις κυρώσεις σε ακόμη τέσσερις ιρανικές οντότητες που ήδη περιλαμβάνονταν σε προηγούμενο κατάλογο κυρώσεων».

