Δημοσκόπηση: Οι βουλευτές «φωτογραφίζουν» Σουνάκ, η βάση νοσταλγεί ημέρες Μπόρις...

Φαβορί για να γίνει ο επόμενος αρχηγός των Τόρις και πρωθυπουργός της Βρετανίας είναι, σύμφωνα με τη Ladbrokes, ο Ρίσι Σουνάκ, ακολουθούμενος από την Πένι Μόρνταντ και τον Μπεν Ουάλας. Αυτά όμως πριν ανακινηθεί το σενάριο επανόδου του Μπόρις Τζόνσον.

Ως εκ τούτου, λένε οι φλεγματικές βρετανικές γλώσσες και ο κοινός νους, οι κανόνες που ανακοίνωσε το κόμμα για την ανάδειξη αρχηγού -δηλαδή τουλάχιστον 100 βουλευτικές υπογραφές των Συντηρητικών- αποφασίστηκαν στοχευμένα ώστε να μείνει αμετακίνητος στην κορυφή ο Σουνάκ. Καθώς, με το καινοφανές σύστημα, φαίνεται απίθανο ο Μπόρις Τζόνσον να καταφέρει να πάρει το χρίσμα του υποψηφίου. Μεταξύ μελών ο πρώην πρωθυπουργός θα κέρδιζε άνετα, αλλά τώρα, αν θέλει την προέγκριση των 100... χάνει.

Είναι επίσης δύσκολο ένας υποψήφιος της δεξιάς πτέρυγας, όπως η Σουέλα Μπρέιβερμαν ή η Κέμι Μπάντενοχ, να μαζέψει 100 υπογραφές.

Στην τελική ψηφοφορία του καλοκαιριού, ο Ρίσι Σουνάκ έλαβε 137 ψήφους, άρα δεν θα δυσκολευτεί να εξασφαλίσει 100 υπογραφές μέχρι τη Δευτέρα – ιδιαίτερα καθώς οι προειδοποιήσεις του περί τα οικονομικά δικαιώθηκαν. Η Πένι Μόρνταντ, πάλι, είχε συγκεντρώσει 105 ψήφους στον τελικό, άρα επίσης πιάνει το όριο – πόσο μάλλον η κοινοβουλευτική της επίδοση αξιολογείται ως άριστη.

Αστάθμητος παράγοντας, βέβαια, γίνεται ο Μπεν Γουάλας, που το καλοκαίρι δεν κατήλθε υποψήφιος. Αυτή τη φορά έχει δηλώσει ότι ενδιαφέρεται για την αρχηγία-πρωθυπουργία και πιθανώς θα μπορούσε να λάβει 100 βουλευτικές υπογραφές ως ο αντι-Σουνάκ υποψήφιος, στη θέση της Μόρνταντ.

Βέβαια, παρά τις διεργασίες των κοινοβουλευτικών που θα κρίνουν εν πολλοίς το αποτέλεσμα, η κομματική βάση εξακολουθεί να ψηφίζει και να νοσταλγεί τις «ένδοξες μέρες» του Μπόρις Τζόνσον. Και με διαφορά. Για του λόγου το αληθές, η παρακάτω δημοσκόπηση διεξήχθη μόλις πριν δύο με τρεις μέρες:

Were Liz Truss to resign, Boris Johnson tops the list of potential successors Tory members would most like to see replace her



Boris Johnson: 32%

Rishi Sunak: 23%

Ben Wallace: 10%

Penny Mordaunt: 9%

Kemi Badenoch: 8%

Jeremy Hunt: 7%