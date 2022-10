Video με θαλάσσια drones που επιτίθενται σε ρωσικά πλοία

Η Ρωσία κατηγόρησε το Σάββατο την Ουκρανία για μια «μαζική επίθεση με drone» σε πλοία του πολεμικού ναυτικού και πολιτικά σκάφη στην Κριμαία, χαρακτηρίζοντάς την «τρομοκρατική ενέργεια».

Ένα βίντεο της επίθεσης, που δημοσιεύτηκε από τον λογαριασμό Ukraine Weapons Tracker στο Twitter, φαίνεται να δείχνει τη στιγμή που πλοία drone με εκρηκτικά στόχευσαν πλοία του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας σε λιμάνι στη Σεβαστούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη της Κριμαίας, επισημαίνει το Insider.

Ένα δεύτερο βίντεο δείχνει ρωσικά πυρά από πλοία και ελικόπτερα που στοχεύουν το drone. Το βίντεο έδειξε κάτι που φαίνεται να είναι μια έκρηξη στα ανοικτά των ακτών της Κριμαίας.

In the second clip we can see a USV being targeted by a Russian fire from ships, motor boats and even helicopters. The damage dealt to the ships is yet to be assessed since no aftermath photos are available. pic.twitter.com/TTSzEncg92