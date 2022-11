Τη μεγαλύτερη άνοδο επιτοκίων από το 1989 έκανε η BoE

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE) ενημέρωσε την Πέμπτη ότι αποφάσισε να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο κατά 75 μονάδες βάσης -πλέον διαμορφώνονται στο 3%.

Είναι η μεγαλύτερη αύξηση επιτοκίων τα τελευταία 33 χρόνια, καθώς η χώρα συνεχίζει τη μάχη κατά του πληθωρισμού, ενώ είναι η όγδοη διαδοχική άνοδος.

Η Επιτροπή ψήφισε 7-2 υπέρ της αύξησης των επιτοκίων, αλλά τόνισε ότι το peak των επιτοκίων θα είναι «χαμηλότερο από αυτό που τιμολογούν οι χρηματοπιστωτικές αγορές».

Οι αποδόσεις των 2ετών βρετανικών ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά μετά την απόφαση της BοE, ενώ η βρετανική λίρα κάνει βουτιά 2% έναντι του δολαρίου, με την ισοτιμία στο 1,118 δολάριο.

«Η Τράπεζα της Αγγλίας δεν είχε άλλη επιλογή από το να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της αγοράς για αύξηση 75 μονάδων βάσης στη σημερινή της συνεδρίαση», δήλωσε ο Hugh Gimber, στρατηγικός αναλυτής παγκόσμιας αγοράς στην JP Morgan Asset Management.

«Μια τόσο μεγάλη αύξηση μπορεί να φαίνεται αδικαιολόγητη, δεδομένων των ενδείξεων ότι η δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο συρρικνώνεται ήδη, αλλά υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία ακόμη που να δείχνουν ότι η επιβράδυνση είναι επαρκής για να τιθασεύσει τον πληθωρισμό», πρόσθεσε.

Η οικονομική αναταραχή που πλήττει τη Βρετανία είναι χειρότερη από την αντίστοιχη της δεκαετίας του 1970, δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας (ΒΟΕ) Άντριου Μπέιλι.

Η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία και η αναταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα μετά την πανδημία είχαν μεγαλύτερο αντίκτυπο στα πραγματικά εισοδήματα από την ενεργειακή κρίση πριν από τέσσερις δεκαετίες, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

«Είναι τεράστιο σοκ», είπε ο Μπέιλι. «Αν το συγκρίνετε με τη δεκαετία του 1970, και αν συγκρίνετε αυτή τη χρονιά με μεμονωμένες χρονιές της δεκαετίας του 1970, και δεδομένου ότι οι κυβερνητικές πολιτικές μπαίνουν στο παιχνίδι της αγοράς ενέργειας, αυτό είναι μεγαλύτερο σοκ από κάθε άλλη χρονιά στη δεκαετία του 1970».

Τα σχόλια αυτά υπογραμμίζουν γιατί η κεντρική τράπεζα της Βρετανίας ακολουθεί πιο προσεκτική προσέγγιση ως προς την αύξηση επιτοκίων σε σχέση με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, γράφει το Bloomberg.

Ο Μπέιλι είπε ότι ΗΠΑ και Βρετανία αντιμετωπίζουν πολύ διαφορετικές συνθήκες, καθώς η άνοδος των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου στην Ευρώπη πιθανώς θα περιορίσει την οικονομία και εν μέρει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Εκατομμύρια νοικοκυριά θα υποφέρουν εάν τα επιτόκια στη Βρετανία φτάσουν το 5%, προειδοποιεί η δεξαμενή σκέψης NIESR (Ινστιτούτο Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών). Όπως εξηγεί:

Οι αποπληρωμές στεγαστικών δανείων με μεταβλητό επιτόκιο έχει οριστεί να διπλασιαστούν εάν το τραπεζικό επιτόκιο φτάσει στο 5%, επηρεάζοντας έως και 2,5 εκατ. νοικοκυριά. Κατά μέσο όρο, η μηνιαία δόση θα αυξηθεί από 500 σε πάνω από 1.000 λίρες.

Με άλλα λόγια, περίπου 30 χιλιάδες νοικοκυριά θα βρεθούν αντιμέτωπα με μηνιαίες δόσεις που θα ξεπερνούν το μηνιαίο εισόδημά τους.

Ο Max Mosley, οικονομολόγος του NIESR, σχολιάζει: «Οι πιο ευάλωτοι στις αυξήσεις επιτοκίων των στεγαστικών δανείων θα μπορούσαν να δουν το πραγματικό τους εισόδημα να αποδεκατίζεται εάν τα επιτόκια ξεπεράσουν το 5%. Αυτό το σοκ στις αποπληρωμές, σε συνδυασμό με μια δεκαετία στάσιμων πραγματικών εισοδημάτων, τον αντίκτυπο του Covid-19, τον πληθωρισμό και την κρίση κόστους ζωής, παρουσιάζει μια άνευ προηγουμένου επίθεση στο βιοτικό επίπεδο της χώρας».

⚡️Thousands of #households projected to face monthly #mortgage repayments greater than their monthly incomes ⚡️



We just published some new research following the #BankOfEngland's latest decision on #interestrates



Read it here⬇️#CostOfLivingCrisishttps://t.co/SMli9FF5sj