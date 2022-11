Πορεία συνδικάτων στη Μαδρίτη για αύξηση μισθών

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στη Μαδρίτη, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των δύο μεγαλύτερων εργατικών συνδικάτων της Ισπανίας, ζητώντας αυξήσεις στους μισθούς και απειλώντας ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις εάν δεν υπάρξει μια συμφωνία με τις εργοδοτικές οργανώσεις στις διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη.

Οι διαδηλωτές, περίπου 25.000 σύμφωνα με τις αρχές, συγκεντρώθηκαν σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας και κατόπιν συνέκλιναν προς την Πλάθα Μαγιόρ, στην καρδιά της πόλης. «Μισθός ή σύρραξη», έγραφε το μεγάλο πανό που κρατούσαν.

«Ήρθαν απ΄όλη την Ισπανία με ένα σαφές μήνυμα: είτε θα αυξηθούν οι μισοί, ή θα ενταθούν οι αντιπαραθέσεις στον κόσμο της εργασίας», είπε ο Ουνάι Σόρντο, ο γενικός γραμματέας του συνδικάτου CCOO.

Ο επικεφαλής του συνδικάτου UGT, Πέπε Άλβαρεθ, κάλεσε τους εργοδότες να εγγυηθούν την «αγοραστική δύναμη» των μισθωτών. «Ο πλούτος πρέπει να μοιραστεί καλύτερα και να μην παραμείνει στα χέρια λίγων», είπε.

Ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο ανήλθε στο 7,3%, μειωμένος σε σύγκριση με το 10,8% του Ιουλίου αλλά ακόμη πολύ υψηλός, λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων. «Οι μισθοί παραμένουν ακόμη πολύ χαμηλά», όμως οι τιμές των βασικών προϊόντων έχουν εκτοξευτεί, σχολίασε η Μαρία Λουίσα Ορτέγκα, μια 57χρονη εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα η οποία τόνισε ότι είναι αναγκαίο «να ευθυγραμμιστούν οι μισθοί με τον πληθωρισμό».

