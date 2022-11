Αιφνιδιαστική συνάντηση Μπάιντεν - Ερντογάν στους G20

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε μια σύντομη, απροειδοποίητη συνάντηση στο περιθώριο των G20 με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μεταδίδει το Bloomberg.

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ομάδας των 20 στο Μπαλί της Ινδονησίας. Τουρκικά ΜΜΕ δημοσίευσαν φωτογραφίες στο Twitter, αλλά ο Λευκός Οίκος δεν ανακοίνωσε τη συνάντηση και οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι που συνόδευαν τον Μπάιντεν στην G20 δεν είχαν τη δυνατότητα να την καλύψουν.

Ο Ερντογάν, θυμίζει το πρακτορείο, έχει απογοητεύσει κατά καιρούς τις ΗΠΑ και τους άλλους συμμάχους της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Έχει καλλιεργήσει στενούς δεσμούς με τη Μόσχα, αγόρασε τους S-400 και πρόσφατα έβαλε εμπόδια στην είσοδο της Σουηδίας και της Φινλανδίας.

Οι εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου από τους οποίους ζητήθηκαν σχόλια δεν απάντησαν αμέσως.

Οι σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ επιδεινώθηκαν περαιτέρω μετά τη βομβιστική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη την Κυριακή, για την οποία η κυβέρνηση του Ερντογάν κατηγόρησε την κουρδική οργάνωση PKK. Τη Δευτέρα, ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού δήλωσε ότι ένα συλλυπητήριο μήνυμα από τις ΗΠΑ για τη βομβιστική επίθεση θα πρέπει να εκληφθεί ως ότι «ο δολοφόνος επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος».

Οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει το PKK τρομοκρατική οργάνωση αλλά υποστηρίζουν ότι η κουρδική ομάδα YPG με την οποία συνεργάζεται στη Συρία δεν συνδέεται με αυτό.

