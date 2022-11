Ο Ερντογάν και ο Σίσι της Αιγύπτου δίνουν τα χέρια

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε τα χέρια με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Αμπντέλ-Φατάχ Ελ-Σίσι στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ στο Κατάρ, όπως ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία, δίνοντας ακόμη ένα σημάδι ότι οι σχέσεις των δύο χωρών βγαίνουν από τον πάγο μετά από σχεδόν μια δεκαετία, γράφει το Bloomberg.

Το κρατικό πρακτορείο Anadolu της Τουρκίας μοιράστηκε φωτογραφία των δύο προέδρων να χαιρετιούνται θερμά την Κυριακή.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan attends the opening ceremony of the 2022 FIFA World Cup in Qatar pic.twitter.com/VBT9oZl62d