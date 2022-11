Δεν βλέπει παγκόσμια ύφεση ο ΟΟΣΑ το 2023

Οι κεντρικές τράπεζες του κόσμου πρέπει να συνεχίσουν να αυξάνουν τα επιτόκια, για να καταπολεμήσουν τον αυξανόμενο πληθωρισμό, ακόμη και αν η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε σημαντική επιβράδυνση, δήλωσε την Τρίτη ο ΟΟΣΑ.

Η απροσδόκητη άνοδος των τιμών και ο αντίκτυπός της στα πραγματικά εισοδήματα βλάπτει τους ανθρώπους παντού, δημιουργώντας προβλήματα που θα επιδεινωθούν μόνο εάν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν αναλάβουν δράση, ανέφερε ο οργανισμός που εδρεύει στο Παρίσι.

Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να κατεβάσει ταχύτητα από το 3,1% φέτος στο 2,2% του χρόνου, πριν επιταχυνθεί στο 2,7% το 2024, δείχνουν οι σημερινές νέες προβλέψεις, σύμφωνα με τον Guardian.

Η ανάπτυξη στη χώρα μας αναμένεται από 6,7% το 2022, σε 1,6% το 2023 και το 2024.

Οι προβλέψεις για το ΑΕΠ:

Ο ΟΟΣΑ αναθεωρεί υψηλότερα τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό του 2023 σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Σεπτεμβρίου και εκτιμά πλέον ότι οι αυξήσεις των τιμών το επόμενο έτος θα παραμείνουν πολύ πάνω από πολλούς στόχους της κεντρικής τράπεζας: Στο 2,6% στις ΗΠΑ, 3,4% στην ευρωζώνη και 3,3% στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οπως σημειώνει το Bloomberg, στην έκθεσή του αναφέρει: «Οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν ενταθεί, κυρίως λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος έχει ωθήσει τις τιμές της ενέργειας και των βασικών τροφίμων. Η υψηλότερη τιμή της ενέργειας συνέβαλε στην αύξηση των τιμών σε ένα ευρύ καλάθι αγαθών και υπηρεσιών. Η αυστηρότερη νομισματική πολιτική και η επιβράδυνση της ανάπτυξης θα συμβάλουν τελικά στη συγκράτηση του πληθωρισμού».

Οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα:

Ο αναπληρωτής επικεφαλής οικονομολόγος του ΟΟΣΑ Αλβάρο Σάντος Περέιρα δήλωσε:

«Το κεντρικό μας σενάριο δεν είναι μια παγκόσμια ύφεση, αλλά μια σημαντική επιβράδυνση της ανάπτυξης για την παγκόσμια οικονομία το 2023, όπως και υψηλός, αν και μειούμενος, πληθωρισμός σε πολλές χώρες».

The global economy should avoid a recession next year but the worst energy crisis since the 1970s will trigger a sharp slowdown with Europe hit hardest, the OECD said on Tuesday, urging central banks to keep hiking interest rates. https://t.co/EVN6h7Kw1k