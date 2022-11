Νέα βίαια επεισόδια στην Κίνα για τα lockdown

Οι υγειονομικές αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν σήμερα ελαφριά μείωση των μολύνσεων από τον SARS-CoV-2 σε 24ωρη βάση, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, κάνοντας λόγο για 37.828 μολύνσεις, 4.288 με συμπτώματα της Covid-19 και 33.540 ασυμπτωματικές, τις οποίες μετρούν χωριστά.

Δεν αναφέρθηκε κανένας θάνατος εξαιτίας επιπλοκών της Covid-19, επίσης για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Επισήμως, ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας στη γιγαντιαία χώρα της Ασίας με 1,4 δισ. κατοίκους παρέμεινε αμετάβλητος, στους 5.233 νεκρούς επί συνόλου 319.536 μολύνσεων με συμπτώματα, σύμφωνα με τους αριθμούς της εθνικής επιτροπής υγείας (σ.σ. του κινεζικού υπουργείου Υγείας).

Τη Δευτέρα ανακοινωνόταν ρεκόρ 40.347 κρουσμάτων, εκ των οποίων 3.822 παρουσίαζαν συμπτώματα.

