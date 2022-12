Μήνυμα Λαγκάρντ για συνεχείς και σταθερές αυξήσεις επιτοκίων

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε σήμερα τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης και δεδομένης της ανοδικής αναθεώρησης των προβλέψεων για τον πληθωρισμό αναμένεται να προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις, δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, η πρόεδρος της ΕΚΤ τόνισε ότι τα επιτόκια θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά σε σταθερό ρυθμό, ωσότου η νομισματική πολιτική φτάσει σε αρκούντως περιοριστικό επίπεδο για την έγκαιρη μείωση του πληθωρισμού στον στόχο.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, η ίδια σημείωσε ότι η «σημαντική και σταθερή αύξηση» των επιτοκίων σημαίνει αυξήσεις επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης για κάποια χρονική περίοδο.

Η κα Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι ο «πληθωρισμός παραμένει πολύ υψηλός». Η ίδια ανέφερε ότι η ΕΚΤ αναμένει πως ο πληθωρισμός θα παραμείνει υψηλός για αρκετό καιρό και θα επιστρέψει στον στόχο μετά το 2025. Ειδικότερα, η ΕΚΤ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 8,4% το 2022, στο 6,3% το 2023, στο 3,4% το 2024 και στο 2,3% το 2025.

Όσον αφορά την ανάπτυξη, η ΕΚΤ προβλέπει ότι το ΑΕΠ της ευρωζώνης θα αυξηθεί κατά 3,4% το 2022 και θα επεκταθεί οριακά το 2023 κατά 0,5%. Το 2024 η ανάπτυξη θα διαμορφωθεί στο 1,9% και το 2025 στο 1,8%.

