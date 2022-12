Ο Έλον Μασκ αίρει την αναστολή λογαριασμών δημοσιογράφων στο Twitter

Ο Έλον Μασκ δήλωσε σήμερα ότι θα επαναφέρει σε λειτουργία τους λογαριασμούς στο Twitter αρκετών δημοσιογράφων που ανεστάλησαν εν μέσω διαμάχης για τη δημοσιοποίηση δημοσίων δεδομένων για τις διαδρομές του αεροσκάφους του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία.

«Ο κόσμος μίλησε. Θα αρθεί τώρα η αναστολή των λογαριασμών που δημοσίευσαν προσωπικές πληροφορίες για την τοποθεσία μου», ανέφερε με tweet.

Ο Μασκ προχώρησε σε «δημοσκόπηση» μέσω Twitter για το εάν θα πρέπει να επανέλθουν σε λειτουργία οι λογαριασμοί των δημοσιογράφων, με το 58,7% των συμμετεχόντων να δηλώνει υπέρ της άμεσης αποκατάστασής τους.

The people have spoken.



Accounts who doxxed my location will have their suspension lifted now. https://t.co/MFdXbEQFCe