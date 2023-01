Μαύρα μαντάτα από Σουνάκ: Τα προβλήματα της Βρετανίας δεν θα εξαφανιστούν

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σουνάκ είπε στους Βρετανούς ότι τα προβλήματα που ταλαιπωρούν τη χώρα δεν θα εξαφανιστούν το 2023, μια προειδοποίηση που ώθησε το Εργατικό Κόμμα να κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι κατέστρεψε την οικονομία.

Στην πρώτη πρωτοχρονιάτικη ομιλία του ως πρωθυπουργός, ο Σουνάκ έδωσε έναν θλιβερό τόνο, αναγνωρίζοντας ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά για τη χώρα.

«Δεν πρόκειται να προσποιηθώ ότι όλα τα προβλήματά μας θα εξαφανιστούν την Πρωτοχρονιά», είπε ο Σουνάκ στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Twitter το Σάββατο. «Ακριβώς μόλις αναρρώσαμε από μια πρωτοφανή παγκόσμια πανδημία, η Ρωσία ξεκίνησε μια βάρβαρη και παράνομη εισβολή στην Ουκρανία».

Ο Σουνάκ ήταν ο τρίτος πρωθυπουργός του 2022 μετά τον Μπόρις Τζόνσον και τη Λιζ Τρους, που παραιτήθηκαν αφού έχασαν την εμπιστοσύνη του κυβερνώντος κόμματος των Τόρις. Ο πρώην τραπεζίτης της Goldman Sachs Group Inc. χρειάστηκε να αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες σε μια ταραχώδη χρονιά, θυμίζει το Bloomberg.

Υποσχέθηκε να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία στον αγώνα της εναντίον της Ρωσίας και είπε ότι έλαβε σκληρές αποφάσεις για να θέσει υπό έλεγχο τον δανεισμό και το χρέος της χώρας.

2023 will have its challenges, but the government I lead will always put your priorities first.



My New Year message 👇 pic.twitter.com/KatjfHHjty