Πάνω από 330.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα στην Καλιφόρνια λόγω κακοκαιρίας

Καταρρακτώδεις βροχές και σφοδροί άνεμοι είχαν αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις να μείνουν χωρίς ρεύμα στην Καλιφόρνια, καθώς η περιοχή ετοιμάζεται για την επόμενη επέλαση της κακοκαιρίας.

Περισσότερα από 330.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις φέρεται να παρέμεναν χωρίς ρεύμα στην Καλιφόρνια έως τις 3.08 τοπική ώρα (10.08 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με στοιχεία του PowerOutage.us.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που μαίνεται από το Σαββατοκύριακο της Πρωτοχρονιάς, περιλαμβανομένου ενός παιδιού που σκοτώθηκε από πτώση σεκόγιας σε τροχόσπιτο στη βόρεια Καλιφόρνια.

Pacific Storm moving northward this morning across Nrn California and should reach SE Oreg. and SW Idaho this afternoon. Expect showers to continue with a few producing brief periods of heavy rain/snow and maybe a couple of lightning strikes. #idwx #orwx pic.twitter.com/1IBThmnJzd