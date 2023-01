Μπαράζ απολύσεων ξεκίνησε στον τραπεζικό κλάδο

Οι τράπεζες προετοιμάζονται για τον μεγαλύτερο γύρο περικοπών θέσεων εργασίας από την παγκόσμια οικονομική κρίση, καθώς τα στελέχη τους δέχονται πιέσεις να μειώσουν το κόστος μετά την κατάρρευση των εσόδων επενδυτικής τραπεζικής.

Οι απολύσεις - οι οποίες αναμένεται να είναι δεκάδες χιλιάδες σε ολόκληρο τον κλάδο - αντιστρέφουν τις μαζικές προσλήψεις που έκαναν οι τράπεζες τα τελευταία χρόνια και την απροθυμία να απολύσουν προσωπικό κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

«Οι περικοπές θέσεων εργασίας που έρχονται θα είναι εξαιρετικά βάναυσες», δήλωσε ο Lee Thacker, ιδιοκτήτης της εταιρείας Silvermine Partners. "Πρόκειται για αντιστροφή επειδή προσέλαβαν υπερβολικά τα τελευταία δύο με τρία χρόνια."

Τράπεζες όπως η Credit Suisse, η Goldman Sachs, η Morgan Stanley και η Bank of New York Mellon έχουν αρχίσει να περικόπτουν περισσότερες από 15.000 θέσεις εργασίας τους τελευταίους μήνες και οι αναλυτές του κλάδου αναμένουν ότι και άλλοι θα ακολουθήσουν το παράδειγμά τους, ενθαρρυμένοι από τα σχέδια που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

«Έχουμε δει κάποιες "προειδοποιήσεις" από τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Thomas Hallett, αναλυτής της Keefe, Bruyette & Woods. «Οι επενδυτές πρέπει να δουν τις διοικήσεις να ενεργούν για να ελέγξουν το κόστος και να διατηρήσουν ένα εύλογο προφίλ απόδοσης. Οι Ευρωπαίοι τείνουν να ακολουθούν τις τράπεζες των ΗΠΑ».

Η Ana Arsov, συνεπικεφαλής του παγκόσμιου τραπεζικού τομέα στην Moody's, είπε ότι περίμενε ότι οι περικοπές θέσεων εργασίας θα ήταν λιγότερο σοβαρές από ό,τι κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, αλλά μεγαλύτερες από την κατάρρευση των αγορών μετά το κραχ του dotcom το 2000.

Τραπεζικά στελέχη δήλωσαν ότι οι εντυπωσιακές απολύσεις στην Goldman - μέρος της μεγαλύτερης προσπάθειας περικοπής δαπανών της από την οικονομική κρίση που περιλαμβάνει τα πάντα, από εταιρικά τζετ μέχρι μπόνους - έχουν δημιουργήσει ένα προηγούμενο που θα ήθελαν να ακολουθήσουν και άλλες τράπεζες.

Η τράπεζα της Wall Street ξεκίνησε μια διαδικασία απόλυσης έως και 3.200 υπαλλήλων την περασμένη εβδομάδα, που αντιστοιχεί στο 6,5% του εργατικού δυναμικού, καθώς αυξάνονται οι πιέσεις στον διευθύνοντα σύμβουλο David Solomon να βελτιώσει την απόδοση της τράπεζας. Η Morgan Stanley απέλυσε 1.800 υπαλλήλους τον Δεκέμβριο, κάτι περισσότερο από το 2% του εργατικού δυναμικού της.

Η Bank of New York Mellon, η μεγαλύτερη τράπεζα θεματοφυλακής στον κόσμο, σχεδιάζει να περικόψει λίγο λιγότερο από το 3% του εργατικού δυναμικού της - περίπου 1.500 άτομα - το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ο διευθύνων σύμβουλος Ρόμπιν Βινς είπε στους Financial Times ότι η τράπεζα ήταν «πολύ προσεκτική ώστε να αναγνωρίσει» το ότι με το να αφήσει ανθρώπους να φύγουν κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid θα είχε «σπάσει το κοινωνικό συμβόλαιο» με τους υπαλλήλους.

Αλλά πρόσθεσε ότι «στη συνήθη πορεία των εργασιών εξετάζουμε τα επίπεδα στελέχωσης. Ως μια καλά διοικούμενη επιχείρηση πρέπει να είμαστε καλοί διαχειριστές των δαπανών μας».

Μακράν οι μεγαλύτερες περικοπές που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής είναι από την Credit Suisse, η οποία βρίσκεται στη μέση μιας ριζικής στρατηγικής αναδιάρθρωσης. Τον περασμένο Οκτώβριο, η τράπεζα είπε ότι θα κόψει 9.000 θέσεις από τους 52.000 εργαζομένους.

Δεν αναμένεται όλες οι τράπεζες να κάνουν μεγάλες μειώσεις στον αριθμό των εργαζομένων, αν και λαμβάνουν άλλα μέτρα για να διατηρήσουν το κόστος χαμηλό. Η Bank of America, η οποία απασχολεί 216.000 εργαζόμενους παγκοσμίως, είπε ότι «δεν έχει σχέδια για μαζικές απολύσεις», αν και ακολουθούσε μια πειθαρχημένη προσέγγιση στο κόστος και θα προσλάβει μόνο για τους πιο κρίσιμους ρόλους.

Η Citigroup έχει δώσει μέχρι στιγμής λίγες λεπτομέρειες σχετικά με το πόσοι από τους 240.000 εργαζομένους της θα επηρεαστούν από τις απολύσεις, αλλά ο οικονομικός διευθυντής Mark Mason είπε στους δημοσιογράφους ότι ασκήθηκε πίεση για μείωση του κόστους εντός του επενδυτικού τμήματος της τράπεζας, μετά την πτώση κατά 22% στα κέρδη του.