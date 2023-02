Oι ΗΠΑ κατέρριψαν το κινεζικό «μπαλόνι»

Οι ΗΠΑ κατέρριψαν το Σάββατο πάνω από τις ακτές της Καρολίνας το φερόμενο κατασκοπευτικό κινεζικό αερόπλοιο που είχε εντοπιστεί να πετά πάνω από την αμερικανική επικράτεια, μεταδίδει το Associated Press.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για να ανασυρθούν τα συντρίμμια του αερόπλοιου από τον Ατλαντικό.

A civilian's video captures the moment the U.S. shot down a Chinese spy balloon off the coast of the Carolinas on Saturday, after it spent the last week traversing the country. https://t.co/vWuXqxk8xr pic.twitter.com/8EY9tQmr38