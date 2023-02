Ιπτάμενα μπαλόνια σε Κίνα, Καναδά και ΗΠΑ

Σύμφωνα με την κινεζική εφημερίδα Global Times, η Κίνα ετοιμάζεται με τη σειρά της να καταρρίψει ένα άγνωστης προέλευσης ιπτάμενο αντικείμενο το οποίο εντοπίστηκε σήμερα Κυριακή στα ανοιχτά των ακτών της πόλης Τσινγκτάο στην επαρχία Σαντόνγκ, ανάμεσα στην Σανγκάη και στο Πεκίνο.

Αλιείς στην περιοχή κλήθηκαν με μήνυμα να φροντίσουν για την ασφάλειά τους.

An unidentified flying object was reportedly found in the waters near Rizhao, E. China’s Shandong Province and was about to be shot down. This year can be called the year of UFO. It’s so mysterious.