IEA: Στο ρεκόρ του 2019 οι παγκόσμιες εκπομπές μεθανίου

Κοντά επίπεδα ρεκόρ του 2019 ήταν οι εκπομπές μεθανίου από την παγκόσμια ενεργειακή βιομηχανία το 2022, ξεπερνώντας τους 135 εκατ. τόνους.

Πρόκειται για πολύ υψηλές εκπομπές προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) στη σχετική έκθεση που δημοσίευσε. Το παράδοξο είναι ότι δεν υποχωρούν γρήγορα από τα υψηλά, σχολιάζει ο IEA, μολονότι οι αυξανόμενες ενεργειακές τιμές οδήγησαν σε μείωση δραστηριότητων για εξοικονόμηση ενέργειας.

Το μεθάνιο ευθύνεται για το 30% της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας από την εποχή της Βιομηχανικής Επανάστασης και οι γρήγορες και συνεχείς μειώσεις των εκπομπών μεθανίου είναι το κλειδί για τον περιορισμό της βραχυπρόθεσμης υπερθέρμανσης του πλανήτη και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Ο ενεργειακός τομέας – συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, του άνθρακα και της βιοενέργειας – ευθύνεται για το 40% των εκπομπών μεθανίου από τη βιομηχανική δραστηριότητα.

