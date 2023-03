Wagner: Ουσιαστικά περικυκλωμένο το Μπαχμούτ

Η πόλη Μπαχμούτ, στην ανατολική Ουκρανία, είναι «ουσιαστικά περικυκλωμένη», δήλωσε σήμερα σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο ιδρυτής της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν, ενώ πρόσθεσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν πρόσβαση μόνο σε έναν δρόμο που οδηγεί έξω από την πόλη.

«Οι μονάδες της Wagner έχουν ουσιαστικά περικυκλώσει τη Μπαχμούτ. Μένει μόνο ένας δρόμος» που οδηγεί έξω από την πόλη, ανέφερε ο Πριγκόζιν στο βίντεο αυτό που αναρτήθηκε στο Telegram.

Παράλληλα ο επικεφαλής της Wagner – οι άνδρες της οποίας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης για την κατάληψη της πόλης αυτής-- ζήτησε από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποσύρει σήμερα τις ουκρανικές δυνάμεις από τη Μπαχμούτ, μεγάλο μέρος της οποίας έχει καταστραφεί.

«Αν προηγουμένως ήμασταν αντιμέτωποι με έναν επαγγελματικό ουκρανικό στρατό, ο οποίος πολεμούσε εναντίον μας, σήμερα βλέπουμε ολοένα και περισσότερους ηλικιωμένους και παιδιά. Πολεμούν, αλλά η ζωή τους στη Μπαχμούτ είναι σύντομη, μία ή δύο ημέρες», τόνισε ο Πριγκόζιν.

«Δώστε τους μια ευκαιρία να φύγουν από την πόλη, είναι ουσιαστικά περικυκλωμένη», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια το βίντεο δείχνει τρεις ανθρώπους, έναν ηλικιωμένο και δύο νέους, να κοιτούν την κάμερα και να ζητούν από τον Ζελένσκι να τους επιτρέψει να φύγουν.

Η Ρωσία προσπαθεί εδώ και μήνες να καταλάβει τη Μπαχμούτ και να πετύχει την πρώτη μεγάλη της νίκη εδώ και περισσότερο από έξι μήνες. Εξάλλου η κατάληψη της πόλης αυτής θα ανοίξει τον δρόμο στη Μόσχα για την κατάληψη και υπόλοιπων αστικών κέντρων του Ντονμπάς που δεν ελέγχει.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν κόψει τις τελευταίες εβδομάδες τρεις από τις τέσσερις οδούς ανεφοδιασμού των Ουκρανών προς την πόλη. Η μοναδική οδός που παραμένει ανοικτή είναι στα δυτικά, προς την Τσάσιβ Γιαρ.

