Ανάσα για τις περιφερειακές τράπεζες στις ΗΠΑ μετά το sell off

Οι περιφερειακές μετοχές των αμερικανικών τραπεζών αντιδρούν σήμερα και ανακτούν κάποιες από τις τεράστιες απώλειες μετά το sell off έξι ημερών στον απόηχο της κατάρρευσης της Silicon Valley Bank.

Η First Republic Bank σημειώνει άλμα έως και 28% στις προσυνεδριακές συναλλαγές στις ΗΠΑ, μετά από βουτιά ρεκόρ 62% τη Δευτέρα, ενώ η ομότιμη PacWest Bancorp γράφει κέρδη 40% και η Western Alliance Bancorp σημείωσε άνοδο 21%. Οι μεγαλύτεροι δανειστές όπως η Bank of America Corp. και η Citigroup Inc. επίσης ανεβαίνουν, μεταδίδει το Bloomberg.

Εν τω μεταξύ η Moody's έθεσε την First Republic Bank και πέντε άλλες τράπεζες των ΗΠΑ υπό εξέταση για υποβάθμιση, ένα το τελευταίο σημάδι ανησυχίας για την υγεία των περιφερειακών χρηματοπιστωτικών εταιρειών.

Ο δείκτης KBW Bank, ένας από τους βασικούς δείκτες για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, υποχώρησε για έξι συνεχόμενες συνεδριάσεις έως τη Δευτέρα και έχασε το ένα τέταρτο της αξίας του. Αυτό πρόκειται να σταματήσει την Τρίτη, εν όψει των δεδομένων που παρακολουθούνται στενά για τις τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ.