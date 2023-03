«Ενεση» $30 δισ. στη First Republic από 11 αμερικανικές τράπεζες

Οι μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ σύμφωνησαν να παράσχουν από κοινού «ένεση» 30 δισ. δολάρια στη First Republic σε μορφή ανασφάλιστων καταθέσεων, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την πτώχευση της περιφερειακής τράπεζας, η οποία έχει βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα μετά την κατάρρευση της SVB και της Signature.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, οι Bank of America, Wells Fargo, Citigroup και JPMorgan Chase θα συνεισφέρουν περίπου 5 δισ. δολάρια η καθεμία, ενώ η Goldman Sachs και η Morgan Stanley θα προσφέρουν περίπου 2,5 δισ. δολάρια.

Από 1 δισ. δολάρια θα καταθέσουν οι Truist, PNC Bank, U.S. Bank, State Street και Bank of New York.

Οι σχετικές καταθέσεις θα πρέπει να παραμείνουν στην First Republic για τουλάχιστον 120 ημέρες.

«Οι ενέργειες των μεγαλύτερων τραπεζών των ΗΠΑ αντανακλούν την εμπιστοσύνη τους στο τραπεζικό σύστημα της χώρας. Από κοινού, επιστρατεύουμε την οικονομική μας ισχύ και τη ρευστότητα μας στο ευρύτερο σύστημα, όπου είναι περισσότερα αναγκαία» τονίζουν οι τράπεζες σε κοινή ανακοίνωση.

Οι τράπεζες είχαν δεχτεί πίεση από την αμερικανική κυβέρνηση να βοηθήσουν τη First Republic, τη 14η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές των FT.

Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν, η υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν και ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, διαμήνυσαν ότι «αυτή η επίδειξη στήριξης από μια ομάδα μεγάλων τραπεζών είναι καλοδεχούμενη και καταδεικνύει την ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος».

Η μετοχή της First Republic έκλεισε με άνοδο 10,3%, ενώ είχε ξεκινήσει τη συνεδρίαση με βουτιά 31%.