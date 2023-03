El Erian: Μετοχές και ομόλογα μπορεί να πιεστούν τη Δευτέρα

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο ντιλ διάσωσης της Credit Suisse με τις πρώτες αντιδράσεις, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστές όλες οι λεπτομέρειες να δείχνουν ότι «τίποτα δεν τελείωσε» για τις αγορές.

Μια αντίδραση έρχεται από τον επικεφαλής οικονομικό σύμβουλο της Allianz Mohamed El-Erian που εστίασε στην απόφαση να λάβει η UBS μια πιστωτική γραμμή 100 δισ. δολαρίων από την κεντρική τράπεζα της Ελβετίας.

«Μετοχές και ομόλογα μπορεί να βρεθούν υπό πίεση αύριο ΑΝ -και αυτό είναι ένα μεγάλο ΑΝ καθώς αναλυτικές πληροφορίες δεν υπάρχουν ακόμα- η δημόσια στήριξη στη συναλλαγή για την Credit Suisse περιοριστεί σε μια πιστοληπτική διευκόλυνση 100 δισ. δολαρίων.

.@UBS bonds and stocks may well come under pressure tomorrow IF — and it’s a big IF as comprehensive information is yet to be released — public sector support of the @CreditSuisse transaction is limited to the $100 billion liquidity facility.#economy #markets #Switzeland #banks