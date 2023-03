IPCC: Μπορούμε να ρίξουμε στο μισό τις εκπομπές ρύπων ως το 2030

Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC), ολοκλήρωσε την ιστορία με τη δημοσίευση του τελευταίου μέρους της 6ης Έκθεσης Αξιολόγησης, και την παρέδωσε στους παγκόσμιους ηγέτες.

Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη Έκθεση Αξιολόγησης της IPCC εδώ και εννιά χρόνια, και μάλιστα η πρώτη μετά τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα. Περιλαμβάνει τρεις εκθέσεις από τρεις Ομάδες Εργασίας και τρεις ειδικές εκθέσεις με στόχο να αναδείξει τη ζοφερή πραγματικότητα στην οποία βρισκόμαστε, δείχνοντας όμως ξεκάθαρα ότι υπάρχει ελπίδα αν οι κυβερνήσεις αναλάβουν δράση τώρα, μεταδίδει η ΕΡΤ.

Η Kaisa Kosonen, Ειδική Σύμβουλος στο σκανδιναβικό γραφείο της Greenpeace, δήλωσε:

«Οι απειλές είναι τεράστιες, όμως τεράστιες είναι και οι ευκαιρίες για αλλαγή. Είναι η στιγμή να ξεσηκωθούμε, να εντείνουμε τη δράση μας και να είμαστε αποφασισμένοι. Οι κυβερνήσεις πρέπει να σταματήσουν να τα πηγαίνουν ‘λίγο καλύτερα’ και να κάνουν όλα όσα οφείλουν. Χάρη σε γενναίους επιστήμονες, κοινότητες και προοδευτικούς ηγέτες σε όλον τον κόσμο, που έχουν προωθήσει με επιμονή κλιματικές λύσεις όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια εδώ και χρόνια ή δεκαετίες: έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε για να διορθώσουμε την κατάσταση. Είναι ώρα να επιταχύνουμε την προσπάθεια, να έχουμε γνώμονα την κλιματική δικαιοσύνη και να βγάλουμε τα συμφέροντα της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων εκτός παιχνιδιού. Όλοι έχουν έναν σημαντικό ρόλο να παίξουν».

Η Reyes Tirado, επιστήμονας στα ερευνητικά εργαστήρια της Greenpeace στο Πανεπιστήμιο του Exeter, είπε:

«Η κλιματική επιστήμη είναι δεδομένη: αυτό είναι το εγχειρίδιο για την επιβίωσή μας. Οι αποφάσεις που παίρνουμε σήμερα και κάθε μέρα για τα επόμενα 8 χρόνια θα διασφαλίσουν έναν πιο ασφαλή πλανήτη για τα επόμενα χιλιάδες χρόνια. Οι νομοθέτες και οι επιχειρηματίες σε όλον τον κόσμο έχουν μια απόφαση να πάρουν. Θα είναι πρωταγωνιστές στην προστασία του κλίματος, για αυτές και τις επόμενες γενιές, ή θα είναι οι κακοί της ιστορίας που θα αφήσουν τοξική κληρονομιά στα παιδιά και τα εγγόνια μας;»

Η Tracy Carty, ειδική στις πολιτικές του κλίματος στη διεθνή Greenpeace, είπε:

«Δεν περιμένουμε θαύματα, έχουμε όλες τις λύσεις που χρειαζόμαστε για να μειώσουμε τις εκπομπές στο μισό αυτήν τη δεκαετία. Όμως αυτό δεν θα συμβεί αν οι κυβερνήσεις δεν ξεφύγουν από τα καταστροφικά για το κλίμα ορυκτά καύσιμα. Η συμφωνία για απεξάρτηση από τον λιγνίτη, το πετρέλαιο και το αέριο πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Οι κυβερνήσεις πρέπει να κάνουν τους μεγάλους ρυπαντές να πληρώσουν για τη ζημιά που έχουν προκαλέσει στις χώρες και τις κοινότητες που ευθύνονται λιγότερο για την κλιματική κρίση. Μια καλή αρχή θα ήταν οι φόροι στα κέρδη των εταιρειών πετρελαίου και αερίου, ώστε να δοθούν ως βοήθεια σε όσους προσπαθούν να συνέλθουν από τις ζημιές και τις απώλειες εξαιτίας της κλιματικής κρίσης. Το μήνυμα προς τη βιομηχανία πλέον είναι ένα: ώρα να σταματήσετε να ‘σκάβετε’ και να αρχίσετε να πληρώνετε».

