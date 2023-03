Ο Mr. Big Short συγχαίρει όσους «αγόρασαν τη βουτιά»

O Mάικλ Μπέρι παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος εκτίμηση για τις μετοχές.

Ο ιδρυτής της Scion Asset Management και γνωστός από την ταινία Big Short είχε καλέσει τους traders να πουλήσουν πριν τη συνεδρίαση της Fed στη 1 Φεβρουαρίου.

Τώρα, παραδέχεται ότι η συμβουλή αυτή ήταν εσφαλμένη, ενώ συνεχάρη όσους «αγόρασαν τη βουτιά» που οδήγησαν τις μετοχές υψηλότερα από ό,τι είχε προβλέψει.

«Δεν έχει υπάρξει άλλη γενιά BTFD σαν και εσάς» έγραψε στο Twitter, αναφερόμενος σε όσους αγοράζουν μετοχές όταν πέφτει η τιμή τους (Buy The F*cking Dip).

Going back to the 1920s, there has been no BTFD generation like you. Congratulations. pic.twitter.com/iAGN0CqmjD