Τουρκία κατά ΗΠΑ για συμφωνία με Κύπρο: «Δεν θα επιτρέψουμε κακό στους Τουρκοκύπριους»

Την έντονη ενόχληση της Άγκυρας προκάλεσε η συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Εθνοφρουρά του Νιου Τζέρσεϊ για συμμετοχή στο πρόγραμμα κρατικής σύμπραξης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι καταδικάζει τη συμφωνία μεταξύ της αμερικανικής και της «ελληνοκυπριακής διοίκησης» που «ενθαρρύνει τον εξοπλισμό της ελληνοκυπριακής πλευράς». Η Τουρκία καλεί τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν την πολιτική, η οποία «σε καμία περίπτωση δεν υπηρετεί τη σταθερότητα της περιοχής και να συμβάλει στη δίκαιη, διαρκή και βιώσιμη επίλυση του Κυπριακού», μεταδίδει ο Σκάι.

«Ελπίζουμε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θα κατανοήσει το γεγονός ότι η Τουρκία, ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια, δεν θα επιτρέψει ποτέ να γίνει κακό στους Τουρκοκύπριους» απειλεί το τουρκικό ΥΠΕΞ.

«Σχετικά με την Υπογραφή Συμφωνίας μεταξύ της Εθνοφρουράς της Πολιτείας του Νιου Τζέρσεϋ των ΗΠΑ και του Υπουργείου Άμυνας της ‘’Ελληνοκυπριακής Διοίκησης’’

»Καταδικάζουμε την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Εθνοφρουράς της Πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ και του Υπουργείου Άμυνας της ‘’Ελληνοκυπριακής Διοίκησης’’ (GCA) στο πλαίσιο του Προγράμματος Κρατικής Συνεργασίας του Γραφείου Εθνoφρουράς, υπό την αιγίδα Υπουργείου των Η.Π.Α. Άμυνας, μετά την ένταξη της GCA στο πρόγραμμα αυτό τον περασμένο Οκτώβριο. Υποστηρίζουμε τη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών της ‘’Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου’’ για αυτό το θέμα. Οι ΗΠΑ διατάραξαν την ισορροπία στο νησί της Κύπρου εις βάρος των Τουρκοκυπρίων το 2022 με την άρση του εμπάργκο όπλων στη GCA. Αυτά τα τελευταία βήματα ενθαρρύνουν επίσης τον οπλισμό της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Καλούμε τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν αυτή την πολιτική που σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετεί τη σταθερότητα της περιοχής και να συμβάλουν σε μια δίκαιη, διαρκή και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού. Ελπίζουμε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θα κατανοήσει το γεγονός ότι η Τουρκία, ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια, δεν θα επιτρέψει ποτέ να γίνει κακό στους Τουρκοκύπριους. Τονίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του τουρκοκυπριακού λαού».

Σημειώνεται ότι μέσω του State Partnership Program (SPP) του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ τα τελευταία 30 χρόνια, μονάδες Εθνοφρουράς από όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες προέβησαν σε στρατιωτικές συνεργασίες καθοδηγούμενες από τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Η σύμπραξη εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2022 από το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και το Υπουργείο Άμυνας και θα βασιστεί στην αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών σε θέματα όπως η θαλάσσια ασφάλεια, η αντιτρομοκρατία και η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η συμφωνία καθορίζει την πρόθεση και των δύο Εθνικών Φρουρών να σφυρηλατήσουν μια αμοιβαία επωφελή σχέση βασισμένη στις ανάγκες και τα συμφέροντα και των δύο μερών.

Press Release Regarding the Signing of an Agreement Between the National Guard of the U.S. State of New Jersey and the Ministry of Defense of the Greek Cypriot Administration https://t.co/GSv4dIsIsk pic.twitter.com/1QwRcjr3xk