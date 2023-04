Σουδάν: Χτύπημα στο γαλλικό κομβόι, ένας τραυματίας

Με δυσκολίες εξελίσσονται οι επιχειρήσεις ξένων κρατών για την απομάκρυνση πολιτών τους από το εμπόλεμο Σουδάν, καθώς παρά την καταύπαση πυρός 72 ωρών που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, οι μάχες μεταξύ του στρατού και της παραστρατιωτικής ομάδας Rapid Support Forces (RSF) συνεχίζονται.

Σε ανταποκρίση δημοσιογράφου του Reuters την Κυριακή, γίνονταν αναφορές για πυκνούς καπνούς πάνω από το Χαρτούμ, ενώ σε ορισμένες περιοχές ακούγονταν πυροβολισμοί.

Σε αυτό το πλαίσιο, μια αυτοκινητοπομπή που μετέφερε Γάλλους πολίτες χτυπήθηκε, με τις αντιμαχόμενες πλευρές να κατηγορούν η μία την άλλη, ενώ και οι δύο δήλωσαν ότι ένας Γάλλος τραυματίστηκε. Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας, το οποίο είχε δηλώσει νωρίτερα ότι εκκενώνει το διπλωματικό προσωπικό και τους πολίτες, δεν σχολίασε κάτι πάνω σε αυτό.

Ο στρατός κατηγόρησε επίσης τις RSF ότι επιτέθηκαν και λεηλάτησαν μια αυτοκινητοπομπή του Κατάρ που κατευθυνόταν στο λιμάνι του Σουδάν. Η Ντόχα δεν εξέδωσε άμεση δήλωση για κανένα περιστατικό.

Η Αίγυπτος δήλωσε, ακόμα, ότι ένα μέλος της αποστολής της στο Σουδάν τραυματίστηκε από πυροβολισμό, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Η Σαουδική Αραβία έχει ήδη απομακρύνει πολίτες των χωρών του Κόλπου από το Πορτ Σουδάν προς στην Ερυθρά Θάλασσα από το Χαρτούμ, ενώ και η Ιορδανία θα χρησιμοποιήσει την ίδια διαδρομή για τους υπηκόους της.

Η Αίγυπτος, η οποία έχει περισσότερους από 10.000 πολίτες στο Σουδάν, προέτρεψε τους υπηκόους της εκτός Χαρτούμ να κατευθυνθούν στο προξενείο της στο Πορτ Σουδάν και σε ένα προξενικό γραφείο στο Βάντι Χάλφα στα σύνορα με την Αίγυπτο.

O Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ δήλωσε την Κυριακή ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας απομάκρυναν με επιτυχία το διπλωματικό προσωπικό και τα μέλη των οικογενειών τους από το Σουδάν, μεταδίδει η ΕΡΤ.

«Αποτίω φόρο τιμής στη δέσμευση των διπλωματών μας και τη γενναιότητα του στρατιωτικού προσωπικού που πραγματοποίησαν αυτή τη δύσκολη επιχείρηση», ανέφερε ο Σούνακ στο Twitter.

«Συνεχίζουμε να επιδιώκουμε κάθε τρόπο να τερματίσουμε την αιματοχυσία στο Σουδάν και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των Βρετανών υπηκόων που παραμένουν στη χώρα».

