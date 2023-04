Προσφορές για First Republic μέχρι Κυριακή ζητά η FDIC

Η Federal Deposit Insurance Corp. ζήτησε από τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της JPMorgan Chase & Co. και της PNC Financial Services Group Inc., να υποβάλουν τελικές προσφορές για την First Republic Bank μέχρι την Κυριακή, αφού εξέτασαν το αρχικό ενδιαφέρον νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η ρυθμιστική αρχή επικοινώνησε με τις τράπεζες αργά την Πέμπτη αναζητώντας ενδείξεις ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης μιας προτεινόμενης τιμής και ενός εκτιμώμενου κόστους για το ταμείο ασφάλισης καταθέσεων του οργανισμού. Με βάση όσα συγκέντρωσε την Παρασκευή, η ρυθμιστική αρχή κάλεσε τουλάχιστον δύο τράπεζες στο επόμενο βήμα στη διαδικασία υποβολής προσφορών, είπαν οι πηγές, ζητώντας να μην κατονομαστούν.

Ένας εκπρόσωπος της JPMorgan αρνήθηκε να σχολιάσει. Οι εκπρόσωποι της PNC και της FDIC δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλια που στάλθηκαν εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας, σημειώνει το πρακτορείο.

Η διαδικασία υποβολής προσφορών που ξεκίνησε από τις ρυθμιστικές αρχές - μετά από εβδομάδες άκαρπων συνομιλιών μεταξύ των τραπεζών και των συμβούλων τους - θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για μια πιο «τακτοποιημένη» πώληση της First Republic από τις κλειστές δημοπρασίες που ακολούθησαν τις καταρρεύσεις των Silicon Valley Bank και Signature Bank τον περασμένο μήνα. Οι αρχές επεμβαίνουν μετά από μια ιδιαίτερα απότομη πτώση της μετοχής της τράπεζας την περασμένη εβδομάδα, η οποία πλέον έχει πέσει 97% φέτος.

Δεν είναι ξεκάθαρο για ορισμένους που εμπλέκονται στη διαδικασία εάν οι ρυθμιστικές αρχές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μια προσφορά για μια λεγόμενη λύση «ανοιχτής αγοράς» ώστε να αποφεύγει να κηρύξει επίσημα την First Republic ως πτωχευμένη.

Τα οικονομικά δεν είναι το μόνο εμπόδιο για τη συμφωνία. Η JPMorgan είναι μεταξύ ενός μικρού αριθμού μεγάλων τραπεζών που έχουν ήδη συγκεντρώσει περισσότερο από το 10% των καταθέσεων σε εθνικό επίπεδο, καθιστώντας απαγορευτικό για την τράπεζα, σύμφωνα με τους κανονισμούς των ΗΠΑ, να αποκτήσει άλλο ίδρυμα αποδοχής καταθέσεων. Οι αρχές θα έπρεπε να κάνουν μια εξαίρεση για να επιτρέψουν στη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας να γίνει ακόμη μεγαλύτερη.

Από το βράδυ της Παρασκευής, το FDIC δεν είχε ακόμη καταλήξει σε απόφαση σχετικά με το εάν θα θέσει την First Republic σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, ανέφεραν πηγές με άμεση γνώση του θέματος. Οι εκπρόσωποι της ρυθμιστικής αρχής τραπεζών της Καλιφόρνια δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Στον ισολογισμό της First Republic βαραίνει ένα βουνό χαμηλοτόκων δανείων, συμπεριλαμβανομένου ενός ασυνήθιστα μεγάλου χαρτοφυλακίου «τζάμπο» στεγαστικών δανείων σε πλούσιους πελάτες. Τέτοιες δανειοδοτήσεις έχουν χάσει την αξία τους εν μέσω αυξήσεων των επιτοκίων, αφήνοντας την εταιρεία να αντιμετωπίζει ζημιές εάν αναγκαστεί να τις πουλήσει.

Κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης του περασμένου μήνα, πλούσιοι πελάτες και επιχειρήσεις σήκωσαν τα μετρητά τους από τράπεζες με τέτοια «ελαττώματα» στους ισολογισμούς τους. Σε απάντηση, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ άνοιξε μια γραμμή δανεισμού έκτακτης ανάγκης για να δώσει στις τράπεζες έναν τρόπο να δανειστούν έναντι ορισμένων από τις συμμετοχές τους για να καλύψουν τυχόν απαιτήσεις για μετρητά.

Αναμονή για βοήθεια

Μια ομάδα 11 τραπεζών που κατέθεσαν 30 δισεκατομμύρια δολάρια στην First Republic τον περασμένο μήνα - δίνοντάς της χρόνο να βρει μια λύση στον ιδιωτικό τομέα - αποδείχθηκαν απρόθυμες να συνεργαστούν για να κάνουν μια κοινή επένδυση. Μερικές προτάσεις που εμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες ήθελαν μια κοινοπραξία ισχυρότερων τραπεζών να αγοράζει περιουσιακά στοιχεία από την First Republic για περισσότερα από την αγοραία αξία τους. Όμως καμία συμφωνία δεν επετεύχθη.

Αντίθετα, ορισμένες ισχυρότερες τράπεζες περίμεναν από την κυβέρνηση να προσφέρει βοήθεια ή να θέσει την τράπεζα σε ειδική διαχείριση και ενδεχομένως να τελειώσει την υπόθεση με την πώληση της τράπεζας ή των τμημάτων της σε ελκυστικές τιμές.

Ωστόσο, η ειδική διαχείριση είναι μια κίνηση που η FDIC θα προτιμούσε να αποφύγει εν μέρει λόγω της προοπτικής ότι θα προκαλέσει πλήγμα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στο δικό της ταμείο ασφάλισης καταθέσεων.