Ενας νεκρός από τον σεισμό στην Ιαπωνία, προειδοποίηση για νέα δόνηση

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του αφού έπεσε από σκάλα στην πόλη Σούζου, εν μέσω του ισχυρού σεισμού που έπληξε την Ιαπωνία νωρίτερα σήμερα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Τουλάχιστον 12 είναι οι τραυματίες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, ο σεισμός προκάλεσε επίσης την κατάρρευση ενός ναού και πολλών κτιρίων στην πόλη Σούζου. Εν τω μεταξύ, η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι ένας ακόμη ισχυρός σεισμός θα μπορούσε να πλήξει την περιοχή τις επόμενες δύο ή τρεις ημέρες.

Ο Σιμογιάμα Τοσιχίρο της Υπηρεσίας είπε: «Παρακαλούμε μείνετε σε εγρήγορση για έναν σεισμό που θα μπορούσε να φτάσει σε ένταση άνω των 6, ειδικά τις επόμενες δύο ή τρεις ημέρες. Υπάρχει περιοδική σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή για περισσότερα από δύο χρόνια και αναμένεται να συνεχιστεί προς το παρόν, επομένως παρακαλούμε να είστε σε εγρήγορση».

Οπως μεταδίδει το Reuters, νωρίτερα, η Υπηρεσία ανέφερε ότι ένας σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών έπληξε την επαρχία Ισικάγουα. Μετά τον σεισμό ακολούθησε μια ακόμη μικρότερη δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Video caught the moment of a 6.3 magnitude earthquake occurring in central Japan. pic.twitter.com/ne1AV8tOfj