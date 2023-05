Η διεθνής κοινότητα χαιρετίζει τη στέψη του Καρόλου Γ'

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Τζο Μπάιντεν συνεχάρη τον βασιλιά Κάρολο Γ' και τη βασίλισσα Καμίλα για τη στέψη τους, χαιρετίζοντας τη «μακρά φιλία» ανάμεσα στις ΗΠΑ και στη Βρετανία, με μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Twitter.



«Η μακρά φιλία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πηγή δύναμης για τους δύο λαούς μας», ανέφερε ο Aμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, προσθέτοντας πως είναι «υπερήφανος» που η σύζυγός του Τζιλ εκπροσωπεί τις ΗΠΑ σ' αυτή την ιστορική περίσταση.

Congratulations to King Charles III and Queen Camilla on their Coronation. The enduring friendship between the U.S. and the U.K. is a source of strength for both our peoples.



I am proud the First Lady is representing the United States for this historic occasion.