Γιατί οι οπαδοί της Λίβερπουλ χλεύαζαν τον εθνικό ύμνο

Οι φίλαθλοι της Λίβερπουλ αποδοκίμασαν έντονα τον εθνικό ύμνο του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος ακούστηκε από τα μεγάφωνα του «Άνφιλντ» για να τιμήσει τη στέψη του βασιλιά Καρόλου το περασμένο Σάββατο, στον αγώνα της ομάδας ενάντια στην Μπρέντφορντ.



Οι παίκτες των δύο ομάδων παρατάχθηκαν στις δύο πλευρές του κέντρου του αγωνιστικού χώρου την ώρα που ακουγόταν ο εθνικός ύμνος του Ηνωμένου Βασιλείου. Στη συνέχεια ακούστηκαν από την πλευρά των οπαδών της Λίβερπουλ έντονες αποδοκιμασίες και χλευασμοί, ενώ μερικοί φώναζαν ρυθμικά το όνομα της πόλης, το ομώνυμο με την ομάδα Λίβερπουλ.



Ο προπονητής της ομάδας, Γιούργκεν Κλοπ, δήλωσε μετά τον αγώνα:



«Σέβομαι πως είναι μια «μεγάλη» μέρα για την Αγγλία. Όμως ήταν ξεκάθαρο ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Αυτό επιτρέπεται, από τη στιγμή που δεν συνέβη κάτι περαιτέρω.



Δεν φώναζαν υβριστικά συνθήματα ή κάτι τέτοιο. Ο κόσμος απλά έδειξε πως δεν είναι ευχαριστημένος για το πώς αντιμετωπίστηκε ο λαός του Λίβερπουλ, ως πόλη και ως σύλλογος στο παρελθόν».

