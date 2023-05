Ο Ελον Μασκ αποχωρεί από την ηγεσία του Twitter: Βρήκα νέα CEO

Το στέλεχος του NBCUniversal, Linda Yaccarino (φωτό), βρίσκεται σε συζητήσεις για να γίνει διευθύνουσα σύμβουλος του Twitter, ανέφερε η Wall Street Journal, μετά την ανακοίνωση του ιδιοκτήτη του δικτύου, Ελον Μασκ, ότι βρήκε νέα CEO για το Twitter και ο ίδιος θα μεταβεί στον ρόλο του επικεφαλής τεχνολόγου.

Οπως σημειώνει το Bloomberg, σε ένα tweet την Πέμπτη, ο Μασκ είπε ότι ο νέος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας θα ξεκινήσει σε περίπου έξι εβδομάδες, χωρίς να κατονομάσει το άτομο.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.