Εκλεψαν αρνιά του Βασιλιά Καρόλου για να τα σώσουν από τη σφαγή

Ακτιβίστριες για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ζώων γνωστοποίησαν ότι έκλεψαν τρία αρνιά από το κτήμα Σάντριγχαμ του βασιλιά Καρόλου στο Νόρφολκ.

Εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η οργάνωση Animal Rising δείχνουν τρεις γυναίκες, που φορούν ροζ μπλουζάκια με το σήμα της οργάνωσης αυτής, να περπατούν μέσα σε χωράφι γεμάτο πρόβατα και να φορτώνουν αρνιά σε ένα όχημα.

Η Animal Rising ανέφερε ότι οι γυναίκες πήραν τα τρία αρνιά από τη φάρμα Άμπλετον γύρω στις 20:00 χθες Τετάρτη. Η οργάνωση υποστήριξε ότι τα αρνιά προορίζονταν για σφαγή.

⚠️ BREAKING!! ⚠️ THREE LAMBS HAVE BEEN RESCUED FROM A ROYAL FARM ON SANDRINGHAM ESTATE!



Sign the statement in support of animal rescues: https://t.co/Z4qjogcpFV#AnimalRising #AnimalLiberation #AnimalRescue pic.twitter.com/dTKf7wXeMV