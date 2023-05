Παρίσι: Μπλόκο ακτιβιστών στη συνέλευση της Total

Μετ' εμποδίων ξεκίνησε τελικά η ετήσια γενική συνέλευση της Total Energies στο Παρίσι σήμερα Παρασκευή, παρά τις προσπάθειες ακτιβιστών για το κλίμα να την εμποδίσουν. Δεκάδες διαδηλωτές επιχείρησαν τα ξημερώματα να εισέλθουν στο τμήμα του δρόμου που περνά μπροστά από το Salle Pleyel, όπου πραγματοποιείται η συνέλευση της εταιρείας. Κάποιοι απ' αυτούς, που είχαν καθίσει μπροστά στην είσοδο, απομακρύνθηκαν από την αστυνομία, που χρησιμοποίησε δακρυγόνα καθώς δεν άργησαν αν ξεκινήσουν οι συμπλοκές.

«Λυπούμαστε, έπρεπε να λάβουμε μέτρα καλώντας την αστυνομία», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Total Energies Πατρίκ Πουγιανέ. «Ορισμένες οργανώσεις είχαν ανακοινώσει ότι θέλουν να εμποδίσουν τη συνέλευση και ως εκ τούτου λάβαμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι θα πραγματοποιηθεί υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες». Η κινητοποίηση οργανώθηκε από συλλογικότητες όπως οι Alternatiba, Friends of the Earth, ANV-COP21, Attac, Greenpeace, Scientists in Rebellion και Extinction Rebellion.

Η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν δήλωσε διπλωματικά, από την πλευρά της, ότι οι «ακτιβιστές για το κλίμα» έχουν ρόλο «να προειδοποιούν ότι πρέπει να τρέξουμε» προς την πράσινη μετάβαση. «Αυτό κάνει και η κυβέρνηση: όλοι πρέπει να επιταχύνουμε», δήλωσε αναγνωρίζοντας ότι ο μεγάλος πετρελαϊκός όμιλος «ξεκίνησε τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Οι μέτοχοι ψήφισαν με πλειοψηφία 88,76% υπέρ της κλιματικής στρατηγικής του ομίλου, που προβλέπει περισσότερες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενίσχυση των στόχων μείωσης των εκπομπών άνθρακα. Το μη δεσμευτικό συμβουλευτικό ψήφισμα, που κατατέθηκε από συμμαχία ακτιβιστών μετόχων και καλούσε την εταιρεία να κάνει περισσότερα για το αποτύπωμα άνθρακα και να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού, απορρίφθηκε συγκεντρώνοντας το 30,44% των ψήφων, καθώς αξιολογήθηκε ότι «εναντιώνεται στα συμφέροντα της εταιρείας, των μετόχων και των πελατών της».

Ακόμη κι αν η TotalEnergies δεν σχεδιάζει να μειώσει δραστικά τις εκπομπές της εντός δεκαετίας, σκοπεύει να αφιερώσει το ένα τρίτο των επενδύσεών της σε ενέργεια χαμηλών εκπομπών άνθρακα και να φτάσει τα 100 GW ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030, είπε ο Πουγιανέ υπερασπιζόμενος την «αξιοπιστία του μεταβατικού σχεδίου» της εταιρείας, γράφει η Le Monde.

Oι διαδηλωτές παρέμειναν στην περιοχή φωνάζοντας συνθήματα, πριν διαλυθούν γύρω στο μεσημέρι. Έξι άτομα συνελήφθησαν, ανακοίνωσε η αστυνομία. «Μόλις φτάσαμε, στις 6 το πρωί, δεχτήκαμε τεράστια αστυνομική καταστολή. Μας έριξαν χημικά ενώ εμείς δεν χρησιμοποιήσαμε βία», κατήγγειλε ο Στίβεν Σασά Αρφέιγ της Alternatiba. Η ακτιβίστρια Ελέν Μαρτινέλι καταγγέλλει ότι σπρώχτηκε βίαια στο έδαφος και τραυματίστηκε.

Trois activistes initient un mouvement vers les barricades, bien gardées par les forces de l’ordre. «Faut se jeter dessus !» Les policiers répondent par des gaz lacrymo. pic.twitter.com/NRVzTBZe5C — Eléonore Disdero (@EDisdero) May 26, 2023

«Δεν καταλαβαίνουμε γιατί τόση αστυνομική βία εναντίον ακτιβιστών της ειρήνης και υπέρ της υπεράσπισης μιας ιδιωτικής εταιρείας που καταστρέφει το περιβάλλον και παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα», αναρωτιέται η Ζιλιέτ Ρενό, υπεύθυνη των Φίλων της Γης. Επικαλέστηκε μάλιστα μεγάλο έργο πετρελαιοπαραγωγής σε Ουγκάντα και Τανζανία. που εκτόπισε περισσότερους από 100.000 ανθρώπους τους οποίους δεν έχει αποζημιώσει πλήρως.

Ο όμιλος συμμετέχει σε πολλά έργα υγροποιημένου φυσικού αερίου και πετρελαίου σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιράκ, Παπούα και Ουγκάντα, καταγράφοντας κέρδη ρεκόρ 19,12 δισ. ευρώ το 2022.

Ακτιβιστές παγκοσμίως αναλαμβάνουν δράση κατά μεγάλων ομίλων, όπως οι Shell, BP ή η τράπεζα Barclays, που κατηγορούνται για επέκταση και χρηματοδότηση ενεργειακών έργων υδρογονανθράκων. Μαζί, οι μεγάλες πετρελαϊκές BP, Shell, ExxonMobil, Chevron και TotalEnergies σημείωσαν κέρδη άνω των 40 δισ. δολαρίων αυτό το τρίμηνο, μετά από ένα υπερ-κερδοφόρο 2022.