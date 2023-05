Χτύπημα με drones στη Μόσχα, κλιμακώνεται η σύγκρουση

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια κατοικιών στη Μόσχα νωρίς σήμερα, σε μια στιγμή που η Ρωσία χτυπούσε την Ουκρανία με ένα νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών.

Κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά από την επίθεση με drones στη Μόσχα, αν και δύο κάτοικοι αναζήτησαν ιατρική βοήθεια, δήλωσε ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιάνιν. Το γεγονός, ωστόσο, συνιστά ένα ακόμα σημάδι ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να επεκταθεί πέρα από τα σύνορα της χώρας.

«Σήμερα το πρωί, κάτοικοι ορισμένων περιοχών της περιοχής της Μόσχας μπορούσαν να ακούσουν τους ήχους των εκρήξεων -το σύστημα αεράμυνάς μας λειτουργούσε. Αρκετά drones καταρρίφθηκαν καθώς πλησίαζαν τη Μόσχα», δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής της Μόσχας Αντρέι Βορόμπιεφ στο κανάλι του στο Telegram. Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν την αεράμυνα να χτυπά drones σε διάφορες περιοχές της Μόσχας.

Η επίθεση με drones ήταν η μεγαλύτερη στη ρωσική πρωτεύουσα από τότε που ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Κανείς δεν έχει αναλάβει ακόμη την ευθύνη.

Από την άλλη πλευρά, το Κίεβο αντιμετώπισε τη 17η ρωσική επίθεση μόνο αυτό τον μήνα, καθώς η Μόσχα ενέτεινε την εκστρατεία βομβαρδισμών της ενόψει μιας από καιρό αναμενόμενης ουκρανικής στρατιωτικής αντεπίθεσης για την ανακατάληψη των κατεχόμενων εδαφών.

Τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν σε επιδρομές ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δήλωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο στο κανάλι του στο Telegram. Η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 29 από τα 31 μη επανδρωμένα αεροσκάφη ιρανικής κατασκευής, τα οποία κατευθύνονταν κυρίως στην πρωτεύουσα, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Συντρίμμια προκάλεσαν πυρκαγιές σε πολλά κτίρια κατά την τρίτη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Κίεβο τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της πόλης.

Η επίθεση στη Μόσχα έρχεται μετά την έκρηξη δύο μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από το Κρεμλίνο στις 3 Μαΐου, σε μια επίθεση για την οποία αξιωματούχοι κατηγόρησαν την Ουκρανία, η οποία αρνήθηκε ανάμειξη. Ρωσικά εδάφη κοντά στην Ουκρανία δέχθηκαν επανειλημμένες επιθέσεις τους τελευταίους μήνες και το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι τα στρατεύματα κατέστειλαν εισβολή επιτιθέμενων που πέρασαν τα σύνορα της Ουκρανίας στην περιοχή του Μπέλγκοροντ.

