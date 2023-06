Σύγκρουση τρένων στην Ινδία: Τουλάχιστον 50 νεκροί και πάνω από 300 τραυματίες

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 300 τραυματίστηκαν στην Ινδία όταν επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε αφού συγκρούστηκε με τρένο μεταφοράς εμπορευμάτων στην περιοχή Balasore της Odisha.

Το Coromandel Express, που εκτελεί δρομολόγια από την Καλκούτα στο Chennai, εκτροχιάστηκε μετά τη σύγκρουση και έπεσε στην απέναντι τροχιά. Πολλοί από τους επιβάτες εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια.

Η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη και παρέχεται «κάθε δυνατή βοήθεια» στα θύματα, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.

Πρόκειται για ένα «σοβαρό δυστύχημα», είπε στους δημοσιογράφους ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Δυτικής Βεγγάλης. Στελέχη της σιδηροδρομικής εταιρείας South Eastern Railway, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, εξέφρασαν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα είναι μεγάλος.

#BREAKING: Coromandel Express Train has met with an accident near Bahanaga railway station in Balasore district of Odisha. Several passengers are reportedly injured. More details are awaited. Emergency control room number: 6782262286 pic.twitter.com/NBKXpy0Qcc