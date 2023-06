Πρωτοφανείς πυρκαγιές στον Καναδά: Κρίσιμη κατάσταση στο Κεμπέκ

Η έλευση βροχής στο ανατολικό τμήμα του Καναδά, που πλήττεται εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα από πρωτοφανείς πυρκαγιές, βοήθησε τους πυροσβέστες στη Νέα Σκωρία, αν και η κατάσταση στο Κεμπέκ παραμένει κρίσιμη.

Το 85% της πυρκαγιάς που απειλούσε το Χάλιφαξ, πρωτεύουσα της Νέας Σκωτίας, έχει τεθεί υπό έλεγχο και πλέον η κατάσταση είναι «σταθερή», ανακοίνωσαν οι αρχές στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες Σάββατο.

«Είναι φοβερό», δήλωσε ο Ντέιβ Μέλντραμ, αναπληρωτής επικεφαλής των περιφερειακών υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων και πυρκαγιών. «Δεν ήταν μια μπόρα που έπεσε και εξαφανίστηκε. Το νερό θα καταφέρει να διεισδύσει πιο αποτελεσματικά στο έδαφος», υπογράμμισε, ενώ στη Νέα Σκωτία αναμένονται και νέες βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες.

«Τούτων λεχθέντων, η φωτιά δεν έχει κατασβεστεί και δεν θα κατασβεστεί πριν περάσει κάποιος καιρός», υπενθύμισε από την πλευρά του ο Ντέιβ Στιβς του περιφερειακού υπουργείου Φυσικών Πόρων.

