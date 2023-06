Η χειρότερη συρρίκνωση από την πανδημία για την ιταλική βιομηχανία

Πολύ κακή εκκίνηση το δεύτερο τρίμηνο είχε η ιταλική βιομηχανία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Istat. Τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία βιομηχανικής παραγωγής έδειξαν μείωση κατά 1,9% σε μηνιαία βάση τον Απρίλιο (-0,6% τον Μάρτιο), σημειώνοντας την τέταρτη διαδοχική μηνιαία πτώση.

Η μέτρηση, διορθωμένη βάσει του αριθμού των εργάσιμων ημερών, υποχώρησε εντυπωσιακά κατά 7,2% σε ετήσια βάση (-3,2% τον Μάρτιο). Ηταν η χειρότερη συρρίκνωση από την πανδημία του Covid το 2020. Η σημερινή έκθεση ξεπέρασε σαφώς τις ήδη αρνητικές προσδοκίες.

Industrial Production in Italy decreased 1.90 percent in April of 2023 over the previous month.https://t.co/TSDxVqt1Rn pic.twitter.com/NuWElZb0pJ