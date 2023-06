Ευρωκοινοβούλιο: Καταγγελίες ότι ο Βέμπερ εκβιάζει βουλευτές του ΕΛΚ

Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ διαψεύδει ισχυρισμούς πολιτικών αντιπάλων του ότι χρησιμοποιεί υπόγειες τακτικές για να εξασφαλίσει έστω και οριακή πλειοψηφία στην ψηφοφορία της Πέμπτης, που θα μπορούσε να ακρωτηριάσει την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ, μεταδίδει το Politico.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Πασκάλ Κανφίν και η κεντρώα ευρωομάδα Renew Europe (Φιλελεύθεροι Δημοκράτες) κατηγόρησαν τον Βέμπερ ότι «εκβιάζει» τους ευρωβουλευτές του πως θα τους αποπέμψει, εάν δεν ακολουθήσουν τη γραμμή της ομάδας του κόντρα στο επίμαχο νομοσχέδιο για την αποκατάσταση της φύσης, το οποίο -όπως υποστηρίζει το ΕΛΚ- θα υπονομεύσει την επισιτιστική ασφάλεια.

«Τι ένδειξη αδυναμίας!» έγραψε στο Twitter ο Κανφίν, που ανήκει στο κόμμα Μακρόν.

Manfred Weber is blackmailing its own EPP members with political retaliation, including exclusion from the @EPP , if they vote on Thursday in favor for #NatureRestorationLaw . What a sign of weakness!

Ο Βέμπερ απάντησε σε συνέντευξη τύπου, αρνούμενος τις κατηγορίες και επιμένοντας ότι το ΕΛΚ υποστηρίζει την Πράσινη Συμφωνία.

«Εάν κάνει τέτοιες καταγγελίες, πρέπει να προσκομίσει και αποδείξεις. Μπορώ μόνο να πω ότι όχι, κανείς δεν δέχτηκε επίθεση», τόνισε ο Γερμανός ευρωβουλευτής, κατηγορώντας τον Κανφίν ότι συμπεριφέρεται με «νευρικότητα και πανικό».

Ο Τσέχος βουλευτής του ΕΛΚ Στάνισλαβ Πολτσάκ έχει ήδη δηλώσει, πάντως, ότι θα υποστηρίξει την πρόταση της Επιτροπής, αψηφώντας τις θέσεις του Βέμπερ.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος έχει 88 μέλη και το αποτέλεσμα δείχνει αμφίρροπο. Στις Επιτροπές Γεωργίας και Αλιείας, η συμμαχία του ΕΛΚ, του δεξιού ECR (Συντηρητικοί-Μεταρρυθμιστές) και του Renew απέρριψε την πρόταση.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Πέμπτης θα δώσει μια ένδειξη για το τι μέλλει γενέσθαι στην Ολομέλεια τον Ιούλιο.

Ο ευρωβουλευτής Μοχάμεντ Σαχίμ, του οποίου η ομάδα (Σοσιαλιστές και Δημοκράτες) αγωνίζεται για να υπερψηφιστεί η πρόταση, σημείωσε αισιόδοξα: «Ευτυχώς, έχουμε πλειοψηφία».

Όσον αφορά τον ισχυρισμό ότι ο Βέμπερ απειλεί τους βουλευτές του ΕΛΚ, ο Σαχίμ σχολίασε: «Εχω ακούσει τέτοιες φήμες. Υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά;».

Η Γιούτα Πάουλους των Πρασίνων έγραψε στο Twitter: «Αν πιστεύετε ότι ο Βέμπερ έχει ξεπεράσει τα όρια προσπαθώντας να σαμποτάρει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, δεν έχετε δει τίποτα ακόμα».

Believe that Manfred Weber has overstepped limits in trying to sabotage European Green Deal?

You ain't seen nothing yet:

EPP MEPs are bullied to vote against #NatureRestorationLaw on 15.6., threatened with expulsion from #EPP if they don't obey.

Free mandate, anywhere? pic.twitter.com/jjIjXH3ewm