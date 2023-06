ΕΕ: Κλείνει τις τρύπες σε τρίτες χώρες για παράκαμψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Νέο πακέτο κυρώσεων με στόχο τη Ρωσία εξαιτίας της εισβολής της στην Ουκρανία διαμορφώνουν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται μέτρα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της παράκαμψης κυρώσεων και των μεμονωμένων εξαιρέσεων.

Η 11η δέσμη μέτρων της ΕΕ, από τότε που ξεκίνησε τον πόλεμο ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, περιλαμβάνει απαγόρευση διέλευσης πολλών αγαθών μέσω Ρωσίας και ένα νέο εργαλείο για το «στρίμωγμα» τρίτων χωρών που δεν κάνουν αρκετά ώστε να εμποδίσουν τη Μόσχα να αποφεύγει τις κυρώσεις των 27. Η Σουηδία, που έχει την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, ανακοίνωσε τη συμφωνία μέσω Twitter.

Κύριος στόχος είναι να κλείσουν τα παραθυράκια και να αντιμετωπιστεί η παράκαμψη των μέτρων, ώστε να πληγεί η ικανότητα της Μόσχας να προμηθεύεται απαγορευμένες τεχνολογίες —μέσω κρατών όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αρμενία, το Καζακστάν και άλλα στην κεντρική Ασία— που καταλήγουν σε ρωσικά όπλα στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία.

Ο νέος μηχανισμός παρέχει εξουσίες στα κράτη μέλη της ΕΕ να περιορίζουν κρίσιμες εξαγωγές σε στοχευμένες τρίτες χώρες, εφόσον αποτύχουν οι σχετικές διπλωματικές προσπάθειες. Το πεδίο εφαρμογής του στένεψε ύστερα από εβδομάδες διαπραγματεύσεων μεταξύ των απεσταλμένων, σύμφωνα με το τελευταίο προσχέδιο, σε βαθμό που ορισμένοι αξιωματούχοι ανησυχούν ότι ο πήχης για τη χρήση του μηχανισμού είναι πλέον πολύ υψηλός.

